رویترز: ایران با پیشنهاد اروپا برای تمدید مهلت مکانیزم ماشه مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز نوشت: هم‌زمان با آغاز نخستین گفت‌وگوهای حضوری با قدرت‌های غربی پس از بمباران اخیر توسط اسرائیل و ایالات متحده ایران روز جمعه مخالفت خود را با پیشنهادهایی برای تمدید قطعنامه سازمان ملل که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را تأیید می‌کند اعلام کرد.

گفتنی است که رویترز دیشب به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده بود که سه کشور اروپایی فردا در دیدار با ایران، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت مکانیزم ماشه را مطرح می‌کنند.

آن‌ها در مقابل، این خواسته‌ها را دارند؛ ورود تهران به مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و ارائه گزارش درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا.

مهلت توافق برجام طبق قطعنامه سازمان ملل در تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد. پس از آن، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو خواهد شد، مگر اینکه مکانیسم ماشه (snapback) حداقل ۳۰ روز پیش از آن فعال شود. در این صورت، تحریم‌ها به‌صورت خودکار دوباره اعمال خواهند شد – از جمله تحریم‌های مربوط به نفت، بانکداری و صنایع دفاعی.

..............................

پایان پیام/