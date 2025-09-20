تروئیکای اروپایی از گزارش سیاسی آژانس برای متهم کردن ایران سوء استفاده کردند/ همکاری ایران با آژانس امیدوار کننده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز گذشته –جمعه با لغو دائمی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالفت کرد. بر اساس گزارش‌ها، قطعنامه‌ای که بری جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها به رأی گذاشته شد، چهار رأی موافق و ۹ رأی مخالف کسب کرد و دو کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.

روسیه، چین، الجزایر و پاکستان چهار کشوری بودند که از این قطعنامه حمایت کردند. این رأی‌گیری در چارچوب روند ۳۰ روزه‌ای انجام شد که از اواخر آگوست به ابتکار سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا آغاز شد تا در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان از سوی تهران، مکانیسم موسوم به «ماشه» فعال شود.

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوء استفاده از ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را به‌عنوان اقدامی غیر قانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم کرد. در همین زمینه «یسری ابوشادی»، بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت و گو با خبرگزاری ابنا گفت:

۱-­ قطعنامه کره جنوبی برای ادامه لغو تحریم‌ها علیه ایران روز گذشته –جمعه- با ۹ رأی مخالف به تصویب نرسید. خوانش شما از این رأی منفی چیست؟

حمایت سومالی، سریلانکا و پرو از تحریم‌ها و همچنین برخی کشورهای اتحادیه اروپا برای من تعجب‌آور بود. اگر ایران، چین و روسیه نتوانند حمایت بیشتری کسب کنند، جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها دشوار خواهد بود، اما ایران روز جمعه در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی خود برای محکومیت هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس را به تعویق انداخت. ایران اعلام کرد که این اقدام به درخواست چندین کشور بوده است. این موضوع می تواند امیدی برای توافق احتمالی در آینده ایجاد کند.

۲- با توجه به اینکه تا ۲۸ سپتامبر و موعد فعال شدن مکانیسم ماشه امکان مذاکره وجود دارد، چقدر احتمال دستیابی به توافق را می دهید؟ آیا کشورهای اروپایی اراده ای برای دستیابی به این توافق دارند یا این فقط یک نمایش دیپلماسی از سوی آنهاست؟

همان طور که گفتم، به نظر می‌رسد آنچه در نشست روز جمعه اتفاق افتاد، به ویژه پس از توافق ۹ سپتامبر در قاهره بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آغاز بازگشت بازرسان به ایران، به عنوان یک توافق احتمالی در حال وقوع به شمار می رود.

۳- اگر قرار بود مکانیسم ماشه فعال شود توافق ایران با آژانس در سایه این شرایط چه مفهومی داشت؟ آیا با بازگشت تحریم ها همکاری ایران با آژانس تداوم پیدا خواهد کرد؟

«سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران پس از امضای توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره به صراحت اعلام کرد که این توافق مشروط به عدم بازگشت تحریم‌ها است.

۴- آیا ادعاهای تروئیکا مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهداتش از نظر حقوقی و قانونی درست است یا طبق معمول، بهانه‌ای بیش نیست؟

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۳۱ مه ۲۰۲۵ شامل بسیاری از اتهامات قدیمی و مشکوک علیه ایران بود که در دسامبر ۲۰۱۵ توسط آژانس کاملاً حل‌شده تلقی شده بودند. متأسفانه سه کشور اروپایی از این گزارش سیاسی شده برای متهم کردن ایران به عدم پایبندی و سپس فعال کردن مکانیسم ماشه سوءاستفاده کردند. ایران به همراه بسیاری از کشورها، اعتبار مکانیسم ماشه را پس از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و امتناع سه کشور اروپایی از لغو تحریم‌ها، به چالش کشیده است.

۵- با توجه به تحولات جاری، چشم‌انداز آینده روابط بین ایران و آژانس از یک سو و ایران با آمریکا و اروپا از سوی دیگر را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

پس از توافق ۹ سپتامبر، روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهبود یافت و بازرسان دو بار از نیروگاه هسته ای بوشهر بازدید کردند و برای بازدیدهای بیشتر نیز آماده می‌شوند. در مورد مذاکرات فعلی با آمریکا و سه کشور اروپایی باید بگویم که این مذاکرات تا ۲۷ سپتامبر یک روز پیش از موعد فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی ادامه خواهد داشت. امیدواریم قبل از فعال شدن این مکانیسم، توافقی حاصل شود.

