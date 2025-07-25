  1. صفحه اصلی
دل‎نوشته عراقچی بعد از دیدار با خانواده شهید سلامی

۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۷
عراقچی بعد از دیدار با خانواده شهید سلامی ‌دل‌نوشته‌ای نوشت که در بخش از آن آمده: «علاقه ما به یکدیگر و احساسات بنده به ایشان قابل توصیف نیست. فقدان ایشان را باید به خودمان تسلیت بگوییم که چنین سردار مقتدر و برادر عزیزی را از دست دادیم.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، بعد از دیدار با خانواده شهید حسین سلامی دل‌نوشته‌ای نوشت که شرح آن را می‌خوانید؛ 

«در منزل سردار شهید سلامی هیچ کلامی به ذهنم نمی‌رسد که بتواند وصف احساساتم نسبت به ایشان را بکند. سردار سلامی برای من قبل از آنکه فرمانده سپاه باشد، یک برادر و یک دوست بود.

علاقه ما به یکدیگر و احساسات بنده به ایشان قابل توصیف نیست. فقدان ایشان را باید به خودمان تسلیت بگوییم که چنین سردار مقتدر و برادر عزیزی را از دست دادیم. 

ایشان نتیجه مجاهدت قریب به پنجاه سال خود را گرفت و به مقام بالای شهادت رسید. روحش شاد و مقامش که عالیست، متعالی باد.»

تصویر این دل‌نوشته را در زیر ببینید:
 

