به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به بحث و تبادل نظر درباره رویدادهای منطقهای و بینالمللی پرداختند.
وزیر خارجه ایران با اشاره به شرایط بسیار بحرانی غزه که بهدنبال تشدید جنایات رژیم صهیونیستی به وجود آمده است، به خصوص محاصره غذایی و دارویی این نوار و محروم شدن مردم مظلوم آن از آب و غذا، بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتها مانند سازمان همکاری اسلامی و سایر سازوکارهای بینالمللی برای شکستن این محاصره و رساندن کمکهای اولیه تأکید کرد و خواستار توقف نسلکشی در فلسطین شد.
او همچنین اقدام کنیست، پارلمان رژیم صهیونیستی، در تحمیل تسلط اشغالگرانه بر کرانه باختری را محکوم کرد و آن را نشانهای از ذات توسعهطلبانه و قانونشکنانه این رژیم دانست و افزود: «قضهای فاحش حقوق بشر در کرانه باختری نیات شوم صهیونیستها در پیگیری امحای کامل فلسطین به عنوان یک سرزمین، ملت و هویت مستقل را آشکار میکند و موضعگیری قاطع سازمان همکاری اسلامی و اغلب کشورهای جهان در محکومکردن این حرکت بسیار مهم و معنادار است.»
عراقچی همچنین در جریان آخرین تحولات مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی قرار داد.
در این تماس تلفنی، دو طرف با تأکید بر لزوم اقدامهای فوری و عملی برای حمایت از مردم غزه و توقف جنایات علیه فلسطینیان، درباره استفاده از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی، از جمله سازمان همکاری اسلامی و سازوکارهای مشترک اسلامی-عربی، بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه عربستان نیز آمادگی کشورش را برای همکاری در تحقق این هدف مهم اعلام کرد.
