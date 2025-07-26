درخواست ۳.۱۹ میلیارد دلاری سازمان ملل برای کمک به ۱۰ میلیون سوری

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد فراخوانی برای جمعآوری ۳.۱۹ میلیارد دلار به منظور کمکرسانی به ۱۰.۳ میلیون شهروند سوری تا پایان سال جاری میلادی صادر کرد.
در بیانیه دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل (OCHA) آمده است که «آدم عبدالمولی» هماهنگکننده مقیم و مسئول امور انسانی سازمان ملل در سوریه، تمدید اولویتهای پاسخگویی انسانی برای سال ۲۰۲۵ را اعلام کرده و خواستار تأمین این مبلغ برای کمک به افراد نیازمند در سوریه تا پایان دسامبر شده است.
بر اساس این بیانیه، این اولویتها عمدتاً مناطقی را در بر میگیرد که در بدترین وضعیت انسانی قرار دارند، بهویژه مناطقی که در سطوح چهارم و پنجم خطر طبقهبندی شدهاند؛ این سطوح به معنای شرایط فاجعهبار است که یک مرحله پیش از وضعیت قحطی محسوب میشود.
دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل (OCHA) همچنین اعلام کرد که برای پاسخ به نیازهای فوری ۸.۲ میلیون نفر، به مبلغ ۲.۰۷ میلیارد دلار نیاز دارد؛ این در حالی است که سوریه با اقتصادی فروپاشیده، زیرساختهای ویرانشده و جمعیتی که اکثریت آنان زیر خط فقر زندگی میکنند، مواجه است.
آدم عبدالمولی نیز تأکید کرد که این نخستین بار است که چنین تمدیدی در داخل سوریه و با مشورت نزدیک با شرکای محلی و مقامهای مسئول تدوین میشود و نشانگر تعهد پایدار ما به مردم سوریه است.
این درخواست در حالی مطرح میشود که سازمان ملل هشدار داده است با کمبود شدید منابع مالی در سوریه مواجه است، به طوری که تنها توانسته ۱۱٪ از منابع مورد نیاز برای کمک به سوریها را تا کنون تأمین کند. در سال گذشته نیز تنها ۳۶.۶٪ از برنامه کمکرسانی انسانی برای سوریه تأمین مالی شد که یکی از پایینترین نرخهای تأمین بودجه در ۱۴ سال گذشته به شمار میآید.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما