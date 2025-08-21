معاون دبیرکل سازمان ملل : ۱۶ میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت انسانی سوریه افزود: همانطورکه وضعیت در سویدا به ما یادآوری می‌کند، بحران بشردوستانه هنوز تمام نشده است و هنوز در سراسر سوریه، ۱۶ میلیون سوری هنوز به حمایت بشردوستانه نیاز دارند.

این مقام سازمان ملل اضافه کرد: در حالی که، همانطور که شنیدید، آتش‌بس در سویدا تا حد زیادی حفظ شده است، درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از سوءاستفاده‌ها در طول نبردهای قبلی همچنان منتشر می‌شود، گفت: «بیش از ۱۸۵ هزار نفر در سراسر سویدا، درعا، حومه دمشق و فراتر از آن آواره شده‌اند. این هفته، تیم‌های ما از شهر سویدا، شهرهای سلخد و حومه غربی استان بازدید کردند. آنها کمک‌های خود را تحویل داده و نیازها را ارزیابی کردند.»

فلچر تصریح کرد: «وضعیت کلی وخیم است. ما باید تحویل فوری غذا، بهداشت، سرپناه، آب سالم، سوخت، بازسازی زیرساخت‌های آب و برق و آموزش را ادامه دهیم و در برخی مناطق، تعداد افرادی که وارد می شوند از جمعیت موجود بیشتر بوده و خدمات رسانی با مشکل مواجه است.»

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت:« ما در تماس نزدیک با مقامات سوریه هستیم و با هلال احمر سوریه که ۱۲ کاروان کمک‌های ضروری را تحویل داده است و شرکای سازمان‌های مردم نهاد هماهنگی داریم.ما بسته‌های غذایی اضطراری، آرد و اقلام ضروری خانگی را برای ده‌ها هزار نفر، از جمله خانواده‌های آواره، فراهم کرده‌ایم.»

فلچر افزود: «در حال حاضر فقط دو مسیر از طریق بصری الشام و بصری الحریر در درعا قابل استفاده است و دیگر راه‌ها، از جمله بزرگراه اصلی از دمشق، همچنان مسدود هستند.بنابراین ما به دسترسی بهتر بشردوستانه و تجاری نیاز داریم، و مهم‌تر از همه، به امنیت نیازمندیم. در ماه جاری کاروان‌های امدادی هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.»

وی اضافه کرد: «حملاتی علیه مراکز درمانی، پزشکان و آمبولانس‌ها گزارش شده است. ما به همکاری نزدیک با مقامات سوری و شرکا برای تقویت مسیرهای کمک‌رسانی ادامه می‌دهیم.»

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری گفت: ما به طور میانگین هر ماه به حدود ۳.۵ میلیون نفر در سراسر سوریه کمک می‌رسانیم؛ از لاذقیه تا حلب و حسکه. این نسبت به سال گذشته به رغم کاهش بودجه افزایش محسوسی است.

فلچر ادامه داد:« از دسامبر سال گذشته، ما در همه بخش‌های پاسخ بشردوستانه افزایش فعالیت داشته‌ایم؛ از جمله تغذیه برای کودکان زیر ۵ سال که دچار سوءتغذیه‌اند، و یارانه نان برای ۲ میلیون نفر در هر روز.»

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری تصریح کرد: درخواست کمک بشردوستانه ما برای سال ۲۰۲۵ تنها ۱۴ درصد تأمین شده است.

او گفت: «کاهش بودجه احتمالاً منجر به کاهش ۴۰ درصدی نیروی انسانی در کل جامعه بشردوستانه در سوریه خواهد شد، که سازمان‌های غیردولتی بیشترین آسیب را خواهند دید. تاکنون ۱۶ درصد از مراکز درمانی به دلیل کمبود منابع فعالیت خود را متوقف یا ظرفیت‌شان را کاهش داده‌اند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «قطعاً کاهش بودجه بر عملیات ما در همه جا تأثیر می‌گذارد. اما در میان ۱۰ درخواست بزرگ ما برای کشورهای مختلف، درخواست سوریه کمترین رقم را دارد و این علیرغم برنامه‌های اولویت‌بندی‌شده ما است که درخواست کلی را تقریباً ۱ میلیارد دلار در مقایسه با سال گذشته کاهش داده است.»

..............................

پایان پیام/