شهادت ۵ نفر در حمله تروریستی به دادگستری زاهدان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز پیش افراد مسلح ناشناس به محل دادگستری زاهدان حمله کردند. بر اساس اخبار اولیه در جریان این حمله تروریستی، تاکنون ۵ نفر به شهادت رسیده و ۱۳ نفر مجروح شده‌اند. براساس پیگیری‌ها درگیری در ساختمان دادگستری به پایان رسیده است.



همچنین روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از هلاکت سه نفر از اعضای گروهک تروریستی حمله کننده به دادگستری مرکز استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در حال حاضر اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی است.

آمار ارائه شده از تعداد شهدا و مجروحین این حمله تروریستی آمار اولیه بوده و پیگیری‌ها در مورد ابعاد این حادثه تروریستی در حال انجام است.

