علمای اهل سنت بلوچ حمله تروریستی زاهدان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روحانیون اهل سنت استان سیستان وبلوچستان اقدام شنیع و بزدلانه گروهک جیش الظلم در صبح روز شنبه ۴ مردادماه به دادگستری شهرستان زاهدان که منجر به شهادت ومجروح شدن جمعی از شهروندان عزیز زاهدانی شد، را محکوم کردند و اعلام کردند: این اقدام تروریستی کور وددمنشانه مشابه اقدامات رژیم صهیونی است که به طفل ۶ ماهه هم رحم نکردند را قویا محکوم می‌کنیم.

این جنایت تروریستی، گویای اوج رذالت و دنائت دشمنان ملت ایران و نیز توسل آنان به روش‌های جنایت آمیز به امید واهی خروج از بحران خودساخته‌ای است که در آن گرفتار آمده‌اند.

به طور قطع توسل به چنین جنایات شرورانه در حق شهروندان و مردان و زنان و کودکان ایرانی، پیوند ملت بصیر و مقتدر ایران را با آرمان انقلاب وشهداء مستحکم‌تر نموده و موجب تحکیم بیش از پیش همبستگی و انسجام آحاد ملت رشید ایران و تعمیق دشمنی و نفرت آنان نسبت به دشمنان شناخته شده ایران اسلامی خواهد شد.

از نیروهای مسلح بویژه نیروهای امنیتی میخواهیم که با جدیت وقاطعیت این موضوع رو پیگیری نموده واز مردم فهیم وبابصیرت استان میخواهیم درخصوص امنیت استان همکاری کامل با نیروهای امنیتی را داشته باشند.

مولوی عبدالغنی دهانی، مولوی ولی الله جنگی زهی، مولوی رضا ریگی، مولوی طلحه ریکی، مولوی عبدالرحیم ریگیان پور، مولوی عبدالبصیر عیسی زهی، مولوی محمد اسفندفر، مولوی رحمت الله نوتی زهی، مولوی قادربخش مرادی نژاد، مولوی عبدالوهاب کرد، مولوی بهروز ریگی؛ مولوی زکریا ریگی، مولوی زکریا شهنوازی، مولوی عبدالمالک شه بخش، مولوی جلیل براهویی، مولوی یوسف گرگیچ، مولوی صالح محمد عبدالله زهی، مولوی عبیدالله عبدالله زهی، مولوی عطامحمد اکبری، مولوی تاج محمد برامد، مولوی خال عبیدالهی، مولوی محمد گرگیچ، مولوی سعید پرکی؛ مولوی الله داد رسولی زاده، مولوی محمد سپاهی، مولوی قادربخش هونکزهی، مولوی نیک محمد جهاندیده، مولوی محمد انور شهنوازی، مولوی صفر ریگی، مولوی روح الله نهتانی، مولوی زین العابدین نهتانی، مولوی جمعه اسفند فر، مولوی عبدالله سیدی، مولوی اسحاق سپاهی، مولوی ابوبکر باهورزهی، مولوی واحدبخش جدگال، مولوی عبدالستار ملازهی، مولوی عبدالستار حسین زهی، مولوی یعقوب حسین بر، مولوی موسی حسین بر، مولوی مختار کهرازهی، مولوی جواد کهرازهی، مولوی محمد یوسف براهویی، مولوی عبدالله نارویی، مولوی عبدالغنی براهویی، مولوی عبدالروف براهویی، مولوی عبدالخالق شه بخش، مولوی عبدالله شه بخش، مولوی کریم بخش مرادزهی، مولوی عبدالمجید کرد، مولوی نیک

