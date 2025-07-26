به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع سوری، عملیات تخلیه غیرنظامیان (عشایر بدوی غیردروز) از استان سویدا به سمت دمشق که توسط نیروهای «دفاع مدنی سوریه» در حال انجام است، همچنان ادامه دارد. این اقدام در پی درگیریهای پراکنده و ناآرامیهای امنیتی در این استان جنوبی صورت میگیرد.
دفاع مدنی سوریه روز شنبه اعلام کرد که پنجمین کاروان امدادی بشردوستانه شامگاه جمعه مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده و در جریان آن حدود ۳۰۰ غیرنظامی که تمایل به ترک سویدا داشتند، به همراه ۲۰ مجروح و پیکر ۸ تن از قربانیان درگیریها از طریق گذرگاه «بُصری الشام» به سمت دمشق منتقل شدند.
این نهاد در بیانیهای که در کانال رسمی تلگرام خود منتشر کرد، تأکید کرده است که امنیت کامل این کاروان تا مقصد نهایی تأمین شده و خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی به مجروحان در طول مسیر ارائه شده است.
همچنین نیروهای دفاع مدنی شامگاه جمعه اعلام کردند که یک عملیات نجات استثنایی دیگر در منطقه «ریم اللحف» واقع در حومه سویدا انجام دادهاند. در این عملیات ۲۵۰ غیرنظامی که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدادند و به دلیل تداوم درگیریها در منازل خود محاصره شده بودند، نجات یافته و از طریق گذرگاه «بصر الحریر» به مراکز اسکان موقت در حومه استان درعا منتقل شدند.
استان سویدا از شامگاه ۱۹ ژوئیه تاکنون در شرایطی از آرامش شکننده به سر میبرد. این وضعیت پس از یک هفته درگیریهای شدید میان گروههای مسلح وابسته به دروزیان محلی و عشایر بدوی اهل سنت به وجود آمده است. در این درگیریها صدها نفر از غیرنظامیان و افراد مسلح کشته یا زخمی شدهاند.
بنا بر گزارشها، با وجود کاهش نسبی شدت درگیریها، نگرانی از احتمال شعلهور شدن دوباره تنشها همچنان در این منطقه وجود دارد و عملیاتهای امدادی و تخلیهای ادامه دارد.
