بحران انسانی در شهر سویداء سوریه/ هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شرایط درمانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در شهر سویداء سوریه با چالش‌های جدی مواجه شده است. این سازمان تأکید کرد که مراکز درمانی در این منطقه تحت فشار شدید قرار دارند و کادر درمان در شرایط بسیار سختی مشغول به کار هستند.

"کریستینا بِتْکی" سرپرست نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در سوریه، اعلام کرد که بیمارستان‌های سویداء با کمبود نیروی انسانی، برق، آب و تجهیزات اولیه مواجه‌اند. بیمارستان اصلی شهر سویداء، کاملاً اشباع شده و حتی سردخانه آن در اوایل همین هفته به حداکثر ظرفیت خود رسیده است.

سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر تأیید کرده بود که دست‌کم پنج حمله علیه مراکز درمانی در السویداء از جمله کشته شدن دو پزشک، اختلال در فعالیت آمبولانس‌ها و حتی اشغال موقت یا آسیب دیدن بیمارستان‌ها، صورت گرفته است.

بِتْکی تصریح کرد: خدمات درمانی نباید هدف قرار گیرد. مراکز بهداشتی، بیماران و کارکنان درمانی باید به شکل مؤثر محافظت شوند.

سرپرست نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در سوریه افزود که دسترسی امن پزشکان، پرستاران و اقلام پزشکی به مردم نه تنها برای نجات جان‌ها حیاتی است، بلکه طبق قوانین بین‌المللی بر عهده تمامی طرف‌هاست که این امکان را فراهم کنند.

از شامگاه یک‌شنبه گذشته، پس از درگیری‌های مسلحانه یک‌هفته‌ای میان گروه‌های دروزی و عشایر بدوی، آتش‌بس در السویداء برقرار شده است. در این درگیری‌ها صدها کشته و زخمی بر جای مانده‌اند. طبق گزارش شبکه سوری حقوق بشر، از ۱۳ ژوئیه تاکنون دست‌کم ۸۱۴ نفر کشته و بیش از ۹۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

کریستینا بِتْکی همچنین اعلام کرد که خشونت‌ها در استان سویداء منجر به آوارگی بیش از ۱۴۵ هزار نفر شده است و بسیاری از آنان بدون هیچ وسیله‌ای خانه‌های خود را ترک کرده و در مراکز موقت در درعا، حومه دمشق و دمشق پناه گرفته‌اند.آنچه دیدیم و شنیدیم یادآور دردناک وضعیت است؛ والدینی که برای فرزندان خود به دنبال دارو هستند، سالمندانی که نیاز فوری به مراقبت دارند و پزشکانی که در فشار بسیار بالا کار می‌کنند.

سرپرست نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در سوریه تأکید کرد که تداوم دسترسی بشردوستانه بدون مانع برای حفظ پاسخ درمانی از جمله ارجاع پزشکی به موقع و ارائه خدمات مراقبت‌های حیاتی، ضروری است.

وی افزود: سوریه با بحران‌های گوناگون روبه‌روست اما همچنین امکان بازسازی واقعی نیز وجود دارد. پایداری خدمات بهداشت و درمان نه تنها برای شرایط اضطراری امروز حیاتی است، بلکه پلی برای بازیابی آینده است.

