تعیین تاریخ نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از پایان نظام بشار اسد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عالی انتخابات سوریه اعلام کرد که نخستین انتخابات پارلمانی در دوران پس از نظام بشار اسد، در بازهای میان ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۴ تا ۲۹ شهریور) برگزار خواهد شد.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «محمد طه الأحمد» رئیس کمیته عالی انتخابات پارلمان سوریه اعلام کرد که این انتخابات در چارچوب دولت جدید و پس از تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور برگزار میشود.
او تصریح کرد که کمیته، طی دیداری با «احمد الشرع» معروف به «ابو محمد الجولانی» سرکرده هیئت تحریر الشام که خود را رئیس دولت موقت سوریه میخواند، در روز شنبه، مهمترین اصلاحات اعمالشده بر نظام انتخاباتی موقت را ارائه کرده است؛ اصلاحاتی که پس از گفتوگو با اقشار و گروههای مختلف جامعه سوریه به دست آمدهاند.
بر اساس اعلام الأحمد، پس از صدور فرمان رسمی ریاستجمهوری درباره نظام انتخاباتی، یک هفته زمان برای تشکیل کمیتههای فرعی در استانها در نظر گرفته خواهد شد. این کمیتهها مسؤولیت معرفی نامزدها برای عضویت در پارلمان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این کمیتهها ظرف ۱۵ روز هیئتهای انتخاباتی را تشکیل خواهند داد و سپس نامزدها فرصت خواهند داشت برنامههای خود را تدوین و در مناظرات انتخاباتی شرکت کنند.
او همچنین پیشبینی کرد که مشارکت زنان در هیئتهای انتخاباتی به دستکم ۲۰ درصد برسد.
الأحمد تأکید کرد که فرایند انتخابات با حضور نهادهای جامعه مدنی و ناظران بینالمللی برگزار خواهد شد و آزادی اعتراض و شکایت نسبت به فهرستها و نتایج انتخاباتی تضمین خواهد شد.
در این چارچوب، الجولانی نیز بر لزوم برگزاری انتخابات در تمام استانها تأکید کرده و در ظاهر خواستار رد طرحهای تجزیهطلبانه و طائفهگرایانه شده است.
وی همچنین تصریح کرد کسانی که با نظام سابق همکاری داشتهاند، باید از فرایند سیاسی کنار گذاشته شوند.
طبق این گزارش، از جمله اصلاحات مهم، افزایش تعداد کرسیهای پارلمان (مجلس الشعب) از ۱۵۰ به ۲۱۰ عنوان شده که بر اساس آمار جمعیتی سال ۲۰۱۱ میان استانها توزیع میشود. از این میان، ۷۰ نماینده توسط رئیسجمهور منصوب و ۱۴۰ تن دیگر توسط هیئتهای انتخاباتی برگزیده خواهند شد.
