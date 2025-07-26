به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین الحاج سید حیدر هاشمی در خطبه اول، پس از سفارش مردم به رعایت تقوا، به مسئله مسکن از دیدگاه قرآن پرداخت و با استناد به آیات و روایات معصومین، بر اهمیت داشتن سرپناه تأکید کرد.

وی با اشاره به بازگشت مهاجرین به وطن، خواستار آغاز حرکت ملی برای ساخت مسکن و استفاده از زمین‌های دولتی و وقف خیرین مؤمن برای این منظور شد.

در خطبه دوم، امام جمعه با بیان ظلم‌های طولانی‌مدت علیه مردم غزه و فلسطین، از صد فتوای علمای برجسته اسلامی در حمایت از مقاومت و جهاد با کلمه یاد کرد.

او بر لزوم محبت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین تأکید کرد و هر گونه بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله را ناپسند دانست. همچنین بر حرام بودن فروش یا واگذاری سرزمین فلسطین تأکید کرد و حمایت قاطع از آزادسازی مسجد الاقصی را اعلام نمود.

هاشمی در پایان به فرا رسیدن ماه صفر اشاره کرد و یادآور شد که روز عاشورا سخت بود اما پس از آن نیز سختی‌ها ادامه داشت، به ویژه برای امام سجاد (علیه السلام) که سه بار از سختی‌های شام سخن گفت.

...

پایان پیام/