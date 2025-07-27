  زن ایزدی پس از ۱۲ سال از اسارت داعش آزاد شد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهام حاجی حامی، زن ایزدی‌ که در سن ۹ سالگی توسط داعش ربوده شده بود، سرانجام آزاد شد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

این زن اخیراً از اردوگاه الهول در شمال‌ شرق سوریه، جایی که تحت کنترل گروه‌های وابسته به داعش نگهداری می‌شد، نجات یافت.



رهام در سال ۲۰۱۴، همراه با خواهر، پنج برادر و سایر بستگانش، زمانی که نیروهای داعش به شهر خانصور در منطقه سنجار یورش بردند، ربوده شد. وی پس از آزادی، از سال‌های اسارت و رنج‌هایی که تحمل کرده سخن گفت؛ از جمله مدتی که مجبور بود با همسر ابوبکر البغدادی زندگی کند.

رهام گفت: حدود هفت ماه با همسر البغدادی بودم. در پایان، خود بغدادی به من گفت که می‌خواهد مرا به فرزندی بپذیرد، اما باید دین، ریشه و هویت ایزدی‌ام را فراموش کنم.

وی با چشمانی اشک‌آلود افزود: هرگز تصور نمی‌کردم چنین روزی را ببینم. تنها در خواب می‌دیدم که دوباره خانواده‌ام را می‌بینم.

رهام از صمیم قلب از یگان‌های مدافع زنان که او را نجات داده و بازگشتش را ممکن ساختند، قدردانی کرد.

اگرچه از بازگشت به خانه خوشحال است، رهام اعتراف کرد که بسیاری از خاطراتش محو شده‌اند. وی گفت که خواهر و برادرانم را شناختم. هیچ‌کس دیگر را به یاد نمی‌آورم. سعی می‌کنم به یاد بیاورم، اما آن زمان فقط ۱۰ سالم بود و حالا ۲۲ ساله‌ام. سخت است که چیز زیادی را به خاطر بیاورم.



