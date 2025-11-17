به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع امروز دوشنبه (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) از آغاز عملیات تفحص گورهای دستهجمعی جدید در شمال شرق شهر سنجار در استان نینوا خبر داد.
این گورهای دستهجمعی مقابر مربوط به غیرنظامیانی است که در جریان یورش داعش به منطقه در تابستان ۲۰۱۴ اعدام شدند.
این منبع در گفتوگو با «بغداد الیوم» اعلام کرد: «کمیتهای دولتی مشترک با موافقت قضایی، عملیات تفحص گورهای دستهجمعی در «سیبا شیخدر» را آغاز کرده است؛ اقدامی که پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از فاجعه نسلکشی ایزدیها و با حضور خانوادههای قربانیان و نیروهای امنیتی انجام میشود.»
وی افزود: «انتظار میرود این گورهای دستهجمعی واقع در شرق سنجار، بقایای دهها زن، کودک و سالمند را در خود جای داده باشد. هرچند تعیین شمار دقیق هنوز دشوار است، اما نشانههای اولیه حاکی از وجود دهها جسد است.»
او توضیح داد که این مکانها پس از آزادسازی منطقه کشف شده و اکنون در چارچوب روند قضایی و تحت نظارت کمیتههای دولتی تخصصی است.
این منبع همچنین گفت: «اجساد به اداره پزشکی قانونی منتقل خواهد شد تا آزمایشهای DNA برای شناسایی هویت قربانیان انجام شود؛ بهویژه با توجه به اینکه شمار مفقودان ایزدی به هزاران نفر میرسد و سرنوشت بسیاری از آنان همچنان نامعلوم است.»
وی در پایان تأکید کرد: «تفحص این گورهای دستهجمعی، بارقه امیدی برای شمار زیادی از خانوادههای ایزدی است که سالهاست در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزانشان پس از یورش داعش در تابستان ۲۰۱۴ هستند.»
