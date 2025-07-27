به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید مجید مشعل، رئیس شورای علمای اسلامی بحرین، با انتقاد شدید از عملکرد نهادهای بینالمللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت: رژیم قتل، تخریب و اشغالگری، هیچ روش و وسیلهای برای کشتار باقی نگذاشته که آن را به کار نبرده باشد، و این روزها در غزه، کشتار از طریق گرسنه نگه داشتن مردم را به کار گرفته است و با این روش، بار دیگر ثابت میکند که بزرگترین رژیم جنایتکار در جهان است.
وی وضعیت رژیمهای عربی و اسلامی را نیز فاجعهبار توصیف کرد و افزود: این حکومتها نه قدرتی دارند و نه ارادهای در برابر سلطهجویی آمریکا و رژیم صهیونیستی. کار به جایی رسیده که حتی از رساندن نان و آب به غزه هم ناتوانند! با اینکه این کشورها منابع مادی و معنوی بزرگی دارند و میتوانند اقدامات زیادی برای توقف خونریزی در غزه و کمک به مردم آن انجام دهند.
مشعل گفت: سکوت نهادهای بینالمللی نه فقط شرمآور، بلکه واقعاً چندشآور است. این نهادها یا در حال تبانی با نیروهای ظلم جهانیاند یا کاملاً تحت سیطره آنها قرار دارند. اسرائیل بالاتر از قانون است، از تعقیب و مجازات در امان مانده، و هیچ پاسخگویی ندارد.
رئیس شورای علمای اسلامی بحرین ادامه داد: مردم در موقعیتی قرار دارند که جز فریاد و اعتراض چیزی در اختیار ندارند، و این در حالی است که جهان مدعی دموکراسی و حقوق بشر، حتی کوچکترین ارزشی برای فریادهای آنها قائل نیست.
وی با طرح پرسشهایی صریح ادامه داد: در برابر این جنایات وحشیانه و بیسابقه علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه و نسلکشی از راه گرسنگی در غزه، آیا هنوز هم کشورهای عربی و اسلامی بر عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر و جنایتکار اسرائیل اصرار دارند؟!
مشعل در پایان گفت: آیا این کشورها واقعاً نمیتوانند جلوی این فاجعهها را در غزه بگیرند؟! کجاست اتحادیه عرب؟ کجاست سازمان همکاری اسلامی؟ آیا وضعیت غزه آنقدر بحرانی نیست که این نهادها باید فوراً تشکیل جلسه دهند و تصمیماتی قاطع برای پایان دادن به این تراژدی اتخاذ کنند؟!
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما