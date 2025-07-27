جزئیات کشته شدن نظامیان صهیونیست در خان یونس از زبان رسانه عبری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه معاریو نوشت: تحقیقات اولیه نشان داد که افراد مسلح از دهانه تونلی در نزدیکی محل استقرار تیپ گولانی در خان یونس بیرون آمدند و توانستند به یک نفربر زرهی برسند و بمبی را به آن بچسبانند.

این روزنامه نوشت: در نتیجه انفجار، سه سرباز داخل خودروی زرهی زخمی شدند. دو نفر از آنها در محل حادثه جان باختند، در حالی که نفر سوم در محل حادثه تحت درمان قرار گرفت و سپس توسط هواپیماهای نیروی هوایی به بیمارستان منتقل شد. لشکر ۳۶ در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است که چگونه شبه‌نظامیان توانستند به خودروی زرهی نزدیک شوند و بمب را به آن متصل کنند.

یدیعوت آحارونوت نیز نوشت: بمبی که اعضای حماس دیروز در خان یونس به نفربر زرهی وصل کردند، باعث آتش گرفتن آن شد.

گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس شامگاه شنبه اعلام کرد که مجاهدان این گردان‌ها موفق شدند ۲ نفربر زرهی اسرائیلی را در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس واقع در جنوب نوار غزه با ۲ بمب که در داخل کابین فرماندهی این خودروها کار گذاشته شده بود، هدف قرار دهند؛ که در نتیجه آن، هر ۲ خودروی زرهی به همراه خدمه‌شان دچار حریق شدند.

القسام تاکید کرد: پس از آن، مجاهدان ما نفربر زرهی سوم را با راکت ضدزره «یاسین ۱۰۵» هدف قرار دادند.

گردان‌های القسام افزود: مجاهدان ما مشاهده کردند که یک دستگاه حفاری نظامی اسرائیلی اقدام به دفن خودروهای زرهی به‌منظور خاموش‌کردن آتش کرد و بالگردهای نظامی برای تخلیه کشته‌ها و مجروحان وارد منطقه شدند.

