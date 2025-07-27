به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «ابراهیم حیدری جناسمی» امروز یکشنبه، 5 مرداد 1404 در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، همانند سالهای گذشته موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا برپا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در قالب اطعام دهی و فرهنگی فعالیت میکند، افزود: موکب اوقاف مازندران قرار است بهصورت شبانهروزی در وعدههای صبحانه، ناهار، شام و میانوعده فعالیت کند.
وی به فعالیتهای فرهنگی در این موکب اشاره کرد و گفت: بستههای فرهنگی در روز اربعین بین زائران توزیع و مراسم عزاداری و مداحی در حاشیه فعالیتهای موکب اوقاف مازندران برگزار میشود.
حیدری با بیان اینکه اقلام موکب امروز یکشنبه ۵ مردادماه بارگیری و به مقصد شهر مقدس سامرا ارسال میشود، ادامه داد: خادمین موکب اوقاف مازندران صبح روز سهشنبه ۷ مردادماه عازم سامرا میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه در موکب اوقاف مازندران ۳۵ خادم حسینی فعالیت میکنند، افزود: این خادمین شامل تعدادی از کارکنان اوقاف و خادمان امامزادگان میشود که قرار است به زائران حسینی خدمترسانی کنند.
وی با بیان اینکه آشپزخانه موکب اوقاف مازندران در شهر مقدس سامرا برپا و هرروز با پخت غذای گرم به زائران حسینی خدمترسانی میشود، بیان کرد: در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات، برنج طارم هاشمی مازندران تهیه و همه روزه در وعده ناهار بین زائران حسینی توزیع میشود.
حیدری با بیان اینکه فعالیت این موکب شبانهروزی بوده و خادمین موکب در ساعات مختلف اقدام به توزیع چای، شربت و میوه میکنند، گفت: موکب اوقاف مازندران تا ۲ روز پس از اربعین حسینی در شهر مقدس سامرا برپا و به زائران خدمترسانی خواهد کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار کرد: با توجه به نبود فضای کافی بحث اسکان زائران در موکب نداریم و فعالیت آن تنها در بخش اطعامدهی و فرهنگی است.
