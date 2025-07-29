به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از شبکه امام علی(ع)، این طرح به صورت مشترک توسط دارالقرآن کریم حرم مطهر امام علی (ع) و اتحادیه قرآنی عراق برگزار میشود.
بیش از ۲۵۰ مؤسسه قرآنی فعال در این طرح مشارکت دارند که در ۲۵۰ ایستگاه قرآنی در ۱۲ استان عراق مستقر هستند.
علاءمحسن، رئیس واحد دارالقرآن کریم وابسته به آستان مقدس علوی گفت: نخستین فعالیتهای این طرح از استان بصره و از منطقه رأس البیشه، با شعار «از دریا تا رودخانه» آغاز شده تا زائرانی را که از جنوب عراق میآیند، تا شهر مقدس کربلا همراهی کند.
وی افزود: بیش از یک هزار مربی قرآن مرد و زن در این ایستگاهها، وظیفه تصحیح قرائت سوره فاتحه و سورههای کوتاه را بر عهده دارند.
رئیس واحد دارالقرآن کریم وابسته به آستان مقدس علوی تأکید کرد: آستان مقدس علوی با اهدای بیش از ۱۵۰ هزار هدیه به زائران و ارائه پشتیبانی لجستیکی گسترده از جمله پوستر، کارت و اقلام مرتبط با طرح در حمایت از این فعالیت مشارکت داشته است.
وی افزود: طرح ملی قرآنی کریم ویژه اربعین یکی از مهمترین فعالیتهای قرآنی در عراق و با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در میان زائران و یادآوری ضرورت صحیحخوانی و آموزش نماز به آنها اجرا میشود.
یادآوری میشود؛ این طرح تا ۱۸ صفر ادامه خواهد داشت و فعالیتهای آن در شهر مقدس کربلا همزمان با ورود زائران به حرم مطهر حسینی به پایان میرسد.
