حمایت دولت از احداث فرودگاه بین المللی قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بازدید جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور از مجموعه فرودگاهی در حال احداث قم خبر بسیار خوبی است، انشالله آرزوی دیرینه مردم قم و شیعیان جهان اسلام برای احداث فرودگاه بین المللی قم علیرغم تلاشهای تنگ نظران و حسودان و مخالفان پیشرفت قم هرچه زودتر محقق شود و نفع آن به کل کشور و جهان اسلام برسد.

تأیید جناب دکتر پزشکیان ، ریاست محترم جمهوری از این طرح که سالها به صورت نیمه تمام رها شده بود گامهای جدی دولت برای ادامه و اتمام آن را هموار خواهد کرد.

البته در این میان باید به تلاشگران بخش خصوصی و مخصوصا جناب محمدعلی شفیعی که اهتمام اولیه را در احداث فرودگاه داشتند و پیشرفت کارشان قابل تحسین بود ولی کارشان یکباره به بهانه هایی ناچیز مانند تجاوز به حریم یک مرغداری ، متوقف شد و سالها اجازه فعالیت ندادند تا با تلاش و همت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رفع پلمپ شد و مجددا به سرمایه گذاران بخش خصوصی اجازه فعالیت و ادامه کار را دادند، خسته نباشید و خداقوت گفت .

اما این تصمیم خیلی دیر گرفته شد و ضررهای هنگفتی به مجموعه فرودگاهی در حال احداث وارد شد و علاوه بر اینها هزینه اتمام این پروژه را بیش از ده برابر کرد و عملا ادامه کار از توان سرمایه گذاران اولیه خارج بود ضمن اینکه آنان از کارشکنی های طولانی و عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان و خسارات سنگینی که به آنها وارد شده بود بسیار رنجیده خاطر بودندو عدم اعتماد سرمایه گذاران به وعده های استانداران و مسئولان محلی هم موجب شد علیرغم موانع قضایی ، کاری از پیش نرود و موضوع فرودگاه به مانند کلافی سردرگم باقی بماند تا با روی کار آمدن دولت جناب دکتر پزشکیان و انتخاب آقای مهندس اکبر بهنام جو به استانداری قم امید تازه ای بر حل مشکل فرودگاه قم ایجاد شد .

از امتیازات استانداری جدید قم این بود که چهره او سیاسی نبود و یک مهندس عرصه ساخت و ساز بود و درک کارهای عمرانی و مهندسی رابیش از همه داشت و در این مدت هم بیشترین جلساتش مصروف به حل مشکلات اساسی استان قم از جمله فرودگاه قم بوده است .

قابل ذکر است در بحث فرودگاه قم ،موضوعات همچنان لاینحل مانده بود و اقدام جدی صورت نگرفته بود تا اینکه در تاریخ ١٨ بهمن ماه سال گذشته جناب مهندس اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی سفری برای دیدار مراجع به قم داشتند و در آخر هم هنگام بازگشت دیداری در استانداری با جناب مهندس بهنام جو استاندار قم صورت گرفت .

در این جلسه که ما سه نفر بودیم جناب مهندس اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه یک فرد فنی و اجرایی در عرصه مهندسی وساخت و ساز به استانداری قم انتخاب شده است ابراز خرسندی کردو پس از آن به بحث و گفتگو پیرامون فرودگاه قم پراخت.

مهندس اسلامی عنوان داشت بنده در زمانی که وزیر راه و مسکن و شهرسازی بودم تصمیم قطعی به احداث فرودگاه قم با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی داشتم ولی این پرونده مشکلات قضایی داشت و تا حل نشدن آنها و تعیین وضعیت مالکیت فرودگاه و ارزشگذاری کار سرمایه گذاران و روشن شدن تکلیف چگونگی همکاری آنان ، انجام این کار توسط دولت عملی نبود.

مهندس اسلامی افزود اکنون که مشکلات قضایی رفع شده و شما هم مرد میدان ساخت و ساز هستید اولویت اول شما اتمام احداث فرودگاه قم باشد چرا که قم دومین شهر بزرگ زیارتی ایران است و سالانه بیش از بیست میلیون زائر داردو قطعا با احداث فرودگاه، مشکلات مسافران و زائران کمتر خواهد شد و بر رونق توریستی مذهبی این شهر هم افزوده خواهد شد و نفع آن هم به مردم قم و کل کشور خواهد رسید.

آقای مهندس بهنام جو استاندار قم هم از این سخنان استقبال کرد و گفت عزم جدی دارد که مشکلات فرودگاه قم را حل کند تا این کار هرچه زودتر به سرانجام خود برسد .

تلاش استاندار قم بعد از جلسات متعدد و طولانی و رایزنی های گسترده بالاخره به تفاهم نامه خوبی رسید و مرضی الطرفین امضاء کردند وپس از آن، کار اتمام فرودگاه را استانداری تقبل کرد و کار تکمیل مجموعه شهرک گردشگری طرلاب که در مجموعه فرودگاهی قم پیش بینی شده است به سرمایه گذاران اولیه فرودگاه قم واگذار شد.

سخنان جناب دکتر پزشکیان در بازدید از محوطه احداث فرودگاهی قم وتأیید و پشتیبانی که از انجام این پروژه بزرگ و ملی ابراز داشتند به شک و تردیدهای باقیمانده پایان داد و ان شاءالله اینکار با مشارکت دولت و بخش خصوصی به سرانجام خواهد رسید .

البته ناگفته نماند که شهید رئیسی هم در بازدید از فرودگاه قم علاقمندی خود به احداث این فرودگاه را ابراز داشته بود ولیکن در آن زمان مجموعه دولتی در پیگیری فرمایش ایشان و تحقق آن جدی نبود و فرصتها هدر رفت .

به هر حال امیدواریم با پشتیبانی رئیس جمهوری و دولت ایشان و تلاش استانداری قم و با همراهی سرمایه گذاران ، هرچه زودتر شاهد اولین پرواز از این فرودگاه باشیم.

مرتضی نجفی قدسی

