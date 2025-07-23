به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور ایران در جریان سفری یک‌ روزه به قم، از پروژه راهبردی شهر فرودگاهی قم بازدید و روند پیشرفت آن را از نزدیک بررسی کرد.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه اقدامات مؤثری برای راه‌اندازی این فرودگاه صورت گرفته است، گفت: با توجه به تلاش‌های صورت‌ گرفته، این پروژه ظرفیت تبدیل شدن به یک فرودگاه بین‌المللی اثرگذار برای کل منطقه و کشور را دارد. شاید در ابتدا تصور نمی‌شد چنین امکانی وجود داشته باشد، اما با همت مسئولان استانی و سرمایه‌گذاران، آینده بسیار روشنی برای این طرح متصور است.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های استاندار قم در تسریع روند پروژه، افزود: اکنون باند و بخش‌های اصلی فرودگاه با منابع داخلی و با کمک وزارت راه و شهرسازی در حال پیشرفت است، همچنین یک مجموعه بخش خصوصی نیز در حال احداث شهرک فرودگاهی در این منطقه است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن انجام شده است.

پزشکیان خاطرنشان کرد: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و زیارتی، مستعد ایفای نقش جدی در حمل‌ونقل هوایی منطقه و بین‌المللی است. باید از این فرصت استفاده کرد تا طرح به بهره‌برداری سریع برسد. ما نیز در دولت کمک خواهیم کرد تا موانع با سرعت رفع شوند و این پروژه هر چه زودتر به نتیجه برسد.

رئیس‌ جمهور در پایان از اهتمام جدی مجموعه دولت، استانداری قم و سرمایه‌گذاران برای تکمیل این طرح ملی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های بیشتر، قم به یکی از مراکز مهم تجارت، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی کشور تبدیل شود.

