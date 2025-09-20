به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاز اول بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی و جمعی از فضلای حوزه علمیه، پزشکان، استاندار قم، شهردار قم وهمکاران دانشگاه علوم پزشکی قم و نیز تولیت حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) به بهره برداری رسید.

براساس گزارش شفقنا، مهندس اکبر بهنام جو،استاندار قم، دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این مراسم سخنرانی کرده و مهندس محمد جعفر نجف مدیر پروژه ساخت بیمارستان نور گزارشی از روند پروژه ارائه کرد.

در این مراسم دکتر علاء الدین نجف، رئیس هیئت مدیره بیمارستان نور در سخنانی، اعیاد نورانی ربیعُ الاول و فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر مهربانی، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، و گل خوش عطر بوستان نبوی، حضرت امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت و ادامه داد: وظیفه دارم که از جانب حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید جواد شهرستانی، تشریف فرمایی همه میهمانان عزیز را گرامی بدارم.

دکتر نجف افزود: امروز برای ما روز بسیار ویژه ای است که شاهد آغاز عملیات بهره برداری، از فاز نخست بیمارستان نور هستیم، در این مرحله بخش کلینیک و خدمات سرپایی، به بهره برداری می رسد، تا انشاء الله بتوانیم گامی موثر، در ارتقای سلامت جامعه برداریم.

وی اظهار داشت: امروز ما در نقطه ای ایستاده ایم که شاید سالها پیش تنها یک رویا بود، اما امروز این رویا به واقعیت پیوسته است. ما اینجا جمع شده ایم، تا شاهد طلوع فصلی نو، در نظام سلامت کشور باشیم.

رئیس هیئت مدیره بیمارستان نور تاکید کرد: ما در آغاز راهی هستیم که می تواند زندگی های بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد، راهی که در آن، علم پزشکی، ایمان دینی و روح انسان دوستی به هم می پیوندد، تا خدمت رسانی به بیماران، با کرامت و عزّت انجام گیرد.

وی خطاب به پزشکان گفت: امروز قدردان حضور شما هستیم، و ایمان داریم که شما با تعهد و ایثار خود، آینده درخشانی برای بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور رقم خواهید زد.

علاء الدین نجف خاطرنشان کرد: بیماران، با امید به چهره شما نگاه می کنند، و خانواده ها، با اعتماد به تخصص شما دلگرم می شوند، نقش شما فقط درمان جسم نیست، بلکه آرامش بخشیدن به دل های نگران و بازگرداندن لبخند، به خانواده هاست.

وی ادامه داد: همچنین بر خود لازم می دانم، بابت حُسن اعتماد و حمایت حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظمی سیستانی، با نهایت احترام و افتخار، مراتب سپاس بی کران، تقدیر صمیمانه، و قدردانی عمیق قلبی خود، را اعلام دارم. ایشان با اعتماد کامل و ارزشمند، و حمایت های بی دریغ، مستمر، و پدرانه، در تمامی عرصه ها، نقش تعیین کننده در تحقق این آرمان بزرگ، ایفا کرده است. از خداوند متعال مسئلت دارم، که این بزرگوار را، همواره در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تحت عنایات مرجعیت عالیه، قرار دهد و در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین بیش از پیش موفق و منصور بدارد.

وی همچنین از تلاش های بی وقفه و مجدانه مهندس محمد جعفر نجف، و سایر همکاران او، در تیم های مهندسی، عمرانی و فنی تقدیر و تشکر کرد و گفت: شما عزیزان شب و روز تلاش کردید، و با همه سختی ها، و مشکلات، کنار آمدید و با تخصص و خلاّقیت، و نوآوری خود، توانستید رویایی که در ابتدا، فقط یک طرح روی کاغذ بود، به واقعیت تبدیل کنید. بی شک نامتان در تاریخ پروژه ماندگار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره بیمارستان نور بیان کرد: اما در این مسیر پُر چالش، یاری نهادهای دولتی نقش حیاتی ایفا کرد، از استاندار محترم جناب آقای مهندس بهنام جو، تا شهردار گرامی جناب آقای دکتر عظیمی، و همه ادارات بویژه ریاست و همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی قم، با همکاری صمیمانه خود، موانع را از سر راه برداشتند، این همراهی، نشان داد که وقتی همت و اراده مشترک، شکل می گیرد، حتی بزرگترین موانع هم، قابل عبور خواهد بود.

دکتر علاء الدین نجف در پایان گفت: در خاتمه از خداوند منان خواستارم که ما را در این مسئولیت خطیر یاری نماید، و ثمره تلاش های امروز ما، فردایی روشن تر، برای بیماران و جامعه باشد و این بیمارستان را، مایه خیر و برکت، برای مردم قم، ایران و منطقه قرار دهد.

در بخشی از این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی، با اعطای حکم رسمی، جناب آقای دکتر علاءالدین نجف را به عنوان ریاست هیئت‌ مدیره این مرکز درمانی منصوب و معرفی نمود.

یادآور می شود؛ به‌ منظور گسـترش فعالیت‌های‌ مورد نیاز جامعه‌، بخصـوص برای‌ اقشـار آسـیب‌ پذیر، در سـال ١٣٩٧ و در آسـتانه‌ میلاد منجی‌ عالم‌ بشـریت‌ حضـرت مهدی‌ (عج‌) به‌ دسـتور حجت‌الاسـلام و المسـلمین‌ سـید جواد شـهرسـتانی‌ نماینده تام الاختیار مرجع‌ عالیقدر جهان تشـیع‌ حضـرت آیت‌اﷲ العظمی‌ سـید علی‌ سـیسـتانی‌ احداث سـاخت‌ بیمارسـتان تخصـصـی‌ و فوق تخصصی‌ نور در شهر مقدس قم‌ آغاز گردید.

مراسم افتتاح عملیات با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی، دکتر علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت و جمعی از مسئولان استان برگزار گردید.

با توجه به نیاز مبرم کشور، پروژه در قالب طرح «شهرک سلامت نور» به ۸ هکتار عرصه و زیربنای کلی ۲۴۰ هزار متر مربع با ظرفیت ۵۰۶ تخت بستری در نظر گرفته شد.

بلوک نخست این بیمارستان با ظرفیت ۳۰۰ تخت بستری، شامل کلیه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی خواهد بود و بهره برداری آن در چندین فاز صورت می گیرد. نخستین فازها به درمانگاه ها و مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان اختصاص یافته و سایر بخش ها طبق برنامه زمان بندی کوتاه در مراحل بعدی آغاز به کار خواهند کرد.

این بیمارستان با زیربنای حدود ۶۵ هزار متر مربع در ۱۲ طبقه، در بلوار آیت الله العظمی بروجردی(ره) قم مراحل پایانی خود را سپری می نماید که شامل بخش های تخصصی و فوق تخصصی گوناگونی چون قلب و عروق، مرکز جامع سرطان با پزشکی هسته ای و رادیوتراپی، اعصاب و روان، گوارش و کبد، ناباروری، مراقبت های ویژه، دیالیز، سنگ شکن، نوزادان و کودکان، زایمان و سزارین، جراحی فک و صورت و دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان برگرفته از روش های نوین علمی جهان، جراحی سرپایی، فیزیوتراپی و بازتوانی، آزمایشگاه های بالینی، پاتولوژی و اورژانس، تصویر برداری و دیگر خدمات خواهد بود.

این مجموعه عظیم درمانی، بی تردید یکی از پیشرفته ترین و هوشمندترین بیمارستان های کشور، منطقه و حتی جهان خواهد بود.

