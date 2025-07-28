به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️کتاب تازه‌ای با عنوان «استاد واقع‌گرایی سیاسی؛ خوانشی در منهج سیاسی آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله)» به قلم «فراس طارق مکیه» منتشر شد. این اثر که به‌تازگی توسط انتشارات «دار و مکتبة عدنان» در بغداد چاپ شده و حاصل بیش از ۱۵ سال تحقیق، تحلیل و پژوهش پیرامون اندیشه‌ها و رویکرد سیاسی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع است.

کتاب در ۵۱۲ صفحه تدوین شده و تلاشی برای بازخوانی روشمند اندیشه سیاسی آیت‌الله العظمی سیستانی در پرتو تحولات عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی است.

نویسنده کتاب در مقدمه خود می‌نویسد: ادعا ندارم که این اثر، بازتاب دقیق اندیشه سیاسی آیت‌الله العظمی سیستانی است؛ بلکه آن‌گونه که او را درک کرده‌ام، روایت کرده‌ام. این نوشتار تلاشی برای حفظ این تجربه پربار از زوال و فراموشی تاریخی و الهام‌بخشی برای نخبگان شیعه به‌منظور طراحی نظامی کارآمد، واقع‌گرا و پاسخ‌گو به نیازهای واقعی جامعه است.

هفت باب با محورهای کلیدی

این اثر در قالب هفت باب اصلی تنظیم شده است:

باب اول: دولت – شامل مباحثی درباره حاکمیت قانون، حرمت اموال عمومی و انحصار قدرت مشروع.

باب دوم: مشروعیت دولت – با تمرکز بر حق تعیین سرنوشت، دموکراسی و حقوق زنان.

باب سوم: هویت دولت – بررسی ابعاد مذهبی، دینی، عربی و پروژه ملی.

باب چهارم: همزیستی مسالمت‌آمیز – خصوصاً در دوران جنگ داخلی و در چارچوب عدالت انتقالی.

باب پنجم: حقوق و آزادی‌های سیاسی – تحلیل نقش مردم در فرآیندهای سیاسی.

باب ششم: مرجعیت عالی – از تجربه نظام‌های استبدادی تا مرجعیت اعتدالی و رابطه با جمهوری اسلامی ایران.

باب هفتم: استاد واقع‌گرایی سیاسی – واکاوی نظریه سیاسی و منهج عملی آیت‌الله سیستانی.

نگاهی نو به مرجعیت در سپهر سیاسی عراق

کتاب «استاد واقع‌گرایی سیاسی» تصویری نوین از نقش مرجعیت در مدیریت بحران، هدایت اجتماعی و سیاست‌ورزی عقلانی ارائه می‌دهد. این اثر می‌تواند منبعی ارزشمند برای پژوهشگران حوزه سیاست، دین و جامعه‌شناسی عراق پس از صدام محسوب شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸