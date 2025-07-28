به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیتالله العظمی سیستانی در دیدار با جمعی از شیوخ عراقی گفت مرجعیت بر وحدت مسلمانان تاکید دارد و با هرگونه تنشآفرینی مخالف است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عتبه مقدس حسینی در بیانیهای اعلام کرد، شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله العظمی سیستانی در دیدار جمعی از شیوخ قادریه و رفاعیه با اشاره به تاکید مرجعیت بر برادری شیعیان و اهل سنت گفت، آیت الله سیستانی به شیعیان توصیه میکنند که نگویید اهل سنت برادران ما هستند بلکه بگویید آنها از خود ما هستند. این سخن ایشان صرفا یک شعار نیست بلکه بیان صادقانه از واقعیتی است که مرجعیت در آن زندگی میکند.
شیخ الکربلایی افزود: آیتالله سیستانی همواره بر وحدت اسلام و مسلمین و حفظ وحدت کلمه آنان و تقویت روابط خوب و مستحکم بین پیروان مذاهب اسلامی در چارچوب احترام متقابل و همزیستی مشترک تاکید دارد و هرگاه در مواردی که احیانا سخنان تفرقه انگیز بین مسلمانان یا بین هموطنان از مذاهب مختلف در عراق و خارج از آن مطرح میشود، ایشان قاطعانه چنین سخنانی را رد میکنند.
نماینده آیت الله سیستانی افزود: مرجعیت به هیچ وجه راضی به تحریک یا تنشآفرینی نیست زیرا ماموریت اصلی خود را حفظ دین و خیر و صلاح مردم و هدایت آنان به سوی کمال و سعادت و ثبات و جلب رضایت خداوند متعال میداند و در قبال سرنوشت مسلمانان احساس مسئولیت میکند. بیانیه اخیر مرجعیت در خصوص غزه نیز در همین راستا صادر شد.
