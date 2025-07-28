برگزاری همزمان سالگرد شهادت اسماعیل هنیه و چهلمین روز عروج حاج رمضان در تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت نخستین سالروز شهادت شهید القدس شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و چهلمین روز عروج شهید سردار محمد سعید ایزدی از فرماندهان محور مقاومت و مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مراسم گرامیداشتی روز سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸ در مسجد امام صادق(ع) در میدان فلسطین برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام «محمد قمی»، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان سخنران ویژه در این مراسم حضور خواهد داشت تا درباره اهمیت مقاومت و یادبود این شهدا سخنرانی کند. اجرای این برنامه بر عهده «رسالت بوذری» خواهد بود.

از دیگر مهمانان ویژه این مراسم خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران است. سید محمدرضا نوشه‌ور، محمدحسین پویانفر و حاج عبدالرضا هلالی نیز به عنوان مداح در این مراسم حضور خواهند داشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸