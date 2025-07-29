جلوگیری از سفر زائران اربعین، نقض آشکار حقوق مذهبی و قانونی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان اظهار داشت: دولت باید به خود بیاید! جلوگیری از سفر زائران به زیارت اربعین، نقض آشکار حق مذهبی و قانونی آنان است. زیارت برای ما صرفاً یک سفر نیست، بلکه عبادت است. اگر مسیر زمینی بسته است، دولت باید مسیر جایگزین و تسهیلات لازم را فراهم کند، نه اینکه مردم را از انجام عبادت محروم سازد.
وی افزود: این تصمیم نه تنها احساسات دینی مردم را جریحهدار میکند، بلکه باعث خسارات مالی سنگینی به هزاران زائر نیز شده است. هزینههایی چون آمادگی سفر، بلیتها، رزرو هتلها و پرداخت هزینههای ویزا اکنون به هدر رفتهاند و دولت مسئول این خسارات است.
راجه ناصر هشدار داد: چنین اقدامات غیرعاقلانهای، پاکستان را در سطح بینالمللی بهعنوان کشوری ناامن معرفی میکند و به تقویت روایت دشمنان منطقهای مانند هند و رژیم صهیونیستی میانجامد. ما از دولت میخواهیم که فوراً مسیرها را برای زائران باز کند، تسهیلات لازم را فراهم آورد و به احساسات مذهبی و امنیت مالی مردم احترام بگذارد.
