اعدام یک جوان شیعه اهل قطیف در عربستان/ احمد الحمادی بدون هشدار قبلی اعدام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت عربستان سعودی صبح سهشنبه، اقدام به اعدام احمد بن محمد الحمادی، از اهالی شهر البحاری در استان قطیف کرد. وزارت کشور عربستان او را به اتهام همکاری با گروههای تروریستی و ارسال سلاح و مواد منفجره متهم کرده، بدون اینکه هویت این گروهها یا شواهدی از این ادعا را ارائه دهد.
این در حالی است که نام احمد الحمادی در میان فهرست افراد در معرض اعدام که توسط سازمانها و نهادهای حقوق بشری اعلام شده بود، قرار نداشت.
با این اعدام، شمار شهدای قطیف از ابتدای سال میلادی جاری به ۱۰ نفر رسیده است.
در بیانیهای که توسط ائتلاف مخالفان حکومت سعودی در جزیرهالعرب منتشر شده، آمده است: هر اعدام جدیدی که علیه یک زندانی عقیدتی صورت میگیرد، نشانگر ناتوانی و شکست کامل حکومت عربستان در مواجهه با خواستههای مردم است. در واقع، دولتهای ناکارآمد به راهحلهایی افراطی و مبتنی بر زور متوسل میشوند، نه منطق و مصالحه.
مخالفان همچنین تأکید کردند که سیاست کشتار و زبان خونریزی علیه مردم، حکایت از نبود گزینههای سازنده در ساختار فرسوده و استبدادی این نظام دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اعدام احمد الحمادی نمونهای آشکار از رفتار کینهتوزانه حکومت سعودی است. روستای وی پیشتر نیز هدف تخریب و فشارهای امنیتی قرار گرفته بود. حکومت به جای شنیدن مطالبات مشروع مردم، با نگاه قبیلهای و طایفهای بهدنبال انتقامجویی است.
مخالفان در پایان هشدار دادند که این اعدامها دیگر نه ترس ایجاد میکنند و نه مشروعیتی برای حکومت میسازند.
