به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمود باقری خطیبانی» دبیر ستاد اربعین استان گیلان امروز سهشنبه 7 مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام آخرین وضعیت ثبتنام زائران اربعین در استان گیلان، گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۲۶۰ نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ثبتنام ۱۷ هزار و ۱۷۰ نفر قطعی شده است.
وی با اشاره به مرزهای خروجی منتخب زائران اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتنامها، ۸۰ درصد زائران مرز مهران را بهعنوان مسیر خروجی خود انتخاب کردهاند. همچنین ۱۶ درصد مرز شلمچه و سایر زائران مرزهای دیگر را برای ورود به عراق برگزیدهاند.
باقری خطیبانی افزود: ترکیب جمعیتی زائران ثبتنامشده نشان میدهد که ۶۰ درصد آنها مرد و ۴۰ درصد زن هستند.
دبیر ستاد اربعین گیلان در ادامه با اشاره به برنامههای حملونقل هوایی ویژه اربعین در استان گفت: در فاصله ۹ تا ۲۵ مرداد، ۶۲ پرواز رفت و برگشت بین گیلان و فرودگاههای کشور عراق برقرار خواهد شد. از این تعداد، ۳۸ پرواز به مقصد بغداد، ۱۸ پرواز به نجف و ۴ پرواز به بصره اختصاص یافته است.
وی همچنین از آمادگی زیرساختهای حملونقل زمینی در استان خبر داد و تصریح کرد: جابهجایی زمینی زائران هنوز بصورت رسمی آغاز نشده اما برای این منظور، ۳۵ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است. پیشفروش بیلت از چندی پیش آغاز و هماهنگیهای لازم با شرکتهای حملونقل انجام شده است.
باقری خطیبانی با اشاره به فرآیند تأمین ارز مورد نیاز زائران اربعین، بیان کرد: زائران میتوانند پس از دریافت کد رهگیری از سامانه سماح، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق از طریق ۱۷ شعبه منتخب بانکهای ملی، تجارت و صادرات و همچنین ۱۰۸ باجه روستایی پست بانک در استان گیلان تهیه کنند.
دبیر ستاد اربعین گیلان در پایان تأکید کرد: زائران حتماً با برنامهریزی قبلی نسبت به تهیه بلیت، مدارک شناسایی، بیمهنامه و سایر ملزومات سفر اقدام کرده و توصیههای ایمنی و بهداشتی ستاد اربعین را بهویژه در مسیر پیادهروی با دقت رعایت کنند.
