به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عباس اسماعیلی» امروز چهارشنبه، 1 مرداد 1404 اظهار کرد: ثبت نام از افرادی که قصد تشرف برای زیارت اربعین حسینی (ع) دارند، از جمعه گذشته آغاز شد و افراد باید در سامانه سماح ثبت نام کنند و با پرداخت حق بیمه، خود را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دهند.

مدیرکل حج و زیارت مازندران افزود: خروج از مرز و ورود به کشور عراق منوط به داشتن گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار است.

وی یادآورشد: زائرانی که گذرنامه ندارند، می توانند برای دریافت گذرنامه زیارتی در اسرع وقت اقدام کنند.

اسماعیلی گفت: ثبت نام متقاضیان زیارت اربعین حسینی (ع) از جمعه ۲۷ تیر در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir آغاز شده و تاکنون افزون بر ۸ هزار مازندرانی برای پیاده‌روی روی اربعین ثبت‌نام کردند.

مدیر کل حج و زیارت مازندران افزود: زائران قبل از ورود به سامانه و مبادرت به ثبت نام، تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه جهت عزیمت تا مرز، مرز خروجی و مرز ورودی خود را تعیین و در ثبت این اطلاعات در سامانه دقت کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، همه زائران برای دریافت خدمات درمانی کمیته امداد و نجات جمعیت هلال احمر باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: حق بیمه هر فرد ۱۴۰ هزار تومان است که توسط شرکت بیمه گر به عنوان بیمه گر زائران اربعین دریافت می شود.

اسماعیلی با توصیه به زائران برای کوتاه کردن سفر خود در اربعین اظهار کرد: مدت حضور خود در کشور عراق را مدیریت کرده و در کمتر از یک هفته در عراق بمانند تا همه زائران بتوانند از ظرفیت مواکب ایرانی و عراقی استفاده کنند و در روز اربعین از کشور عراق خارج نشوند.

وی افزود: زائران برای شرکت در این راهیپمایی عظیم نسبت به ثبت نام در سامانه سماح در اسرع وقت اقدام و کد رهگیری را کنند و ثبت نام خود را به روزهای آخر نزدیک به اربعین موکول نکنند.

مدیرکل حج و زیارت مازندران اذعان کرد: با توجه به شرایط گرمای هوا، زائران توصیه های بهداشتی و پزشکی را کاملا جدی بگیرند.

