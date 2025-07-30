به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی که با حضور حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، و جمعی از مدیران و رؤسای انجمنهای دوستی در محل سازمان اوقاف برگزار شد، راههای تعامل و همکاری مشترک در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، نماینده انجمنهای دوستی با اشاره به جایگاه و کارکرد این انجمنها گفت: حدود هشت سال پیش، ادارهای در وزارت امور خارجه برای ساماندهی انجمنهای دوستی ایران با سایر کشورها تشکیل شد. این انجمنها در شرایطی که همکاریهای رسمی با برخی کشورها کمرنگ است، با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، تعاملات فرهنگی و اجتماعی را پیگیری میکنند.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته، فعالیت این اداره دوباره فعال شده و تاکنون حدود ۴۵ انجمن دوستی ایران با کشورهای مختلف ساختارمند و هدفمند به فعالیت خود ادامه دادهاند. علاوه بر این، تعدادی از انجمنهای فعال در موضوعات بینالمللی مانند خانواده، حقوق بشر، محیط زیست و... نیز با این مجموعه همکاری دارند و در مجامع منطقهای و بینالمللی نمایندگان آنها دیدگاههای جمهوری اسلامی و مردم ایران را بازتاب میدهند.
در ادامه این نشست، محمد مولایی، مدیرکل برنامهریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ظرفیت عظیم وقف در کشور، اظهار داشت: وقف منحصر به ایران نیست اما سابقه آن در ایران بسیار ریشهدارتر از بسیاری کشورهاست. در حال حاضر بیش از ۲۱۲ هزار موقوفه در کشور وجود دارد که بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه را در بر میگیرد. بیش از ۳۰ درصد زمینهای کشاورزی کشور، موقوفه هستند و تاکنون ۳۶۵ هزار نیت وقف در کشور به ثبت رسیده است.
وی افزود: سازمان اوقاف به عنوان بزرگترین متولی حقوقی وقف در کشور، وظیفه نظارت بر موقوفات فاقد متولی و همچنین نظارت بر عملکرد ۱۱ هزار متولی حقیقی را برعهده دارد. همچنین وقفنامهها در حکم اسناد بالادستی محسوب میشوند و رعایت دقیق نیت واقف، از مهمترین اولویتهای سازمان اوقاف است.
مولایی با اشاره به مدیریت بقاع متبرکه، گفت: در کشور ۸۷۶۷ بقعه متبرکه وجود دارد که در مناسبتهای مختلف، محور برنامههای فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و حتی خدماتی هستند. از جمله طرحهای شاخص میتوان به طرح «شمیم خدمت» اشاره کرد که در آن بازارچههایی برای عرضه محصولات مردمی ایجاد شده است.
وی افزود: بیش از ۱۳۰۰ مرکز درمانی خیریه و ۶ هزار مدرسه وقفی در کشور فعال هستند و این نشان میدهد که واقفان در همه حوزههای مورد نیاز جامعه مشارکت کردهاند. طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، استفاده از ظرفیت وقف به عنوان یک عنصر فرازمانی و فراسرزمینی مورد تأکید است و باید از ظرفیت خیرین و واقفان خارج از کشور نیز بهرهگیری شود.
در ادامه نشست، حجتالاسلام احمد شرفخانی ضمن استقبال از حضور رؤسای انجمنهای دوستی، گفت: این جلسه فرصتی است تا هم سازمان اوقاف با ظرفیت انجمنهای دوستی آشنا شود و هم انجمنها از فعالیتها و ظرفیتهای گسترده اوقاف مطلع شوند.
وی افزود: در شرایطی که تعاملات رسمی در برخی کشورها محدود است، انجمنهای دوستی میتوانند با معرفی فرهنگ وقف و خیریه، زبان مشترکی برای ارتباطات مردمی ایجاد کنند.
شرفخانی با اشاره به تنوع ساختار وقف در کشورهای مختلف گفت: بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اسلامی اهل سنت، ساختار وقف متفاوتی با ایران دارند که اغلب محدود به امور مسجد است. در حالی که در ایران، ساختار وقف بسیار گسترده، منسجم و متنوع است و مطالعه علمی آن در قالب بیش از ۳۰ جلد کتاب شامل بررسی ساختار وقف در ۱۵ کشور اسلامی و ۱۵ کشور غیر اسلامی منتشر شده است.
وی همچنین به ظرفیت ۶ میلیون ایرانی خیر در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: این افراد علاقهمند هستند بخشی از دارایی خود را در کشور وقف کنند و میتوانند با تعیین متولی و موضوع موردنظر، در امور خیریه مشارکت داشته باشند.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با تأکید بر لزوم تعریف یک راهبرد مشترک، گفت: باید با همافزایی میان سازمان اوقاف، انجمنهای دوستی، تشکلهای خیریه داخلی و خیرین خارج از کشور، برنامههای هدفمند طراحی کرد که بتواند منشأ آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور باشد و در زمره باقیات صالحات قرار گیرد.
در بخش پرسش و پاسخ نیز، موضوعاتی همچون انتظارات سازمان اوقاف از انجمنهای دوستی، نحوه حمایت از مردم غزه با مشارکت انجمنها، و شیوه بهرهگیری از ظرفیت خیرین خارج از کشور مطرح شد که مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
