به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی در جمع مدیرکل و معاونین اوقاف استان قم با اشاره به ضرورت تولید علمی در حوزه وقف، بیان کرد: باید یک منظومه علمی و معرفتی ویژه در خصوص وقف ایجاد شود. این کار از قم انتظار می‌رود که پیشران کشور باشد.

وی افزود: مباحث فقهی، فلسفی، اخلاقی، تمدنی و اجتماعی در حوزه وقف نیاز به پژوهش و تولید محتوا دارد. ما در حوزه‌های علمیه، فقه معاصر را با همکاری بهترین اساتید حوزه و مشاورین دانشگاهی دنبال می‌کنیم و مباحث جدیدی چون فقه هوش مصنوعی و فقه پزشکی در حال تولید است. این رویکرد باید در حوزه وقف نیز دنبال شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین به راه‌اندازی دفتر ویژه برای پیگیری مباحث فلسفی وقف اشاره کرد و از سازمان اوقاف خواست تا در این زمینه همکاری بیشتری با حوزه علمیه داشته باشد. وی همچنین پیشنهاد ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی وقف در حوزه‌های علمیه را مطرح کرد.

آیت‌الله اعرافی احیای موقوفاتی که در دوران گذشته از دست رفته‌اند را از دیگر اقدامات مهم در حوزه وقف دانست و گفت: پرونده احیای این موقوفات باید با جدیت پیگیری شود. این کار به جاست و واقعاً غصه دارد.

وی از نمونه‌های موفق احیای موقوفات در قم تقدیر کرد و خواستار اهتمام بیشتر به این موضوع شد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، وقف را یک سرمایه عظیم و پویا دانست که با تدبیر و نگاه اقتصادی می‌توان بخش زیادی از مسائل فرهنگی و علمی کشور را از طریق آن اداره کرد.

وی با اشاره به تجربیات شخصی خود در ایجاد پروژه‌های موفق اقتصادی و فرهنگی، بیان داشت: این سرمایه با نگاه اقتصادی و حفظ شئون وقف، می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ برابر رشد کند و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی را پوشش دهد.

آیت‌الله اعرافی بر لزوم پرداخت دیون موقوفات توسط نهادها و ادارات تأکید کرد و افزود: این یک حق‌الناس و حق‌الله است و در خدمت مسئولان استان خواهم بود تا این مسئله را پیگیری کنم.

وی در پایان از فعالیت‌های سازمان اوقاف در حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب با استعداد که توانایی مالی ندارند، تقدیر و تشکر کرد.

