شهادت پیامبر اسلام(ص) توسط عایشه بنت ابی بکر!؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «شهادت» پیامبر(ص) «قطعی» نیست و بسیاری ازمورخین، از واژه «رحلت» استفاده می کنند. شهادت پیامبر(ص) توسط «عایشه» با «دلیل معتبر» ثابت نشده است. برخی طبق روایتی که می گوید «عایشه به پیامبر دارو خوراند»، بحث مسموم کردن پیامبر را مطرح کرده اند؛ امّا از آن چنین برداشتی نمی شود. طبق «برخی نقلها» پیامبر(ص) در جنگ خیبر مسموم شدند که بدن مبارکشان در اثر ضعف ناشی از آن نتوانستند در بیماری آخر عمرشان مقاومت کند.

عدّه ای ادعا می کنند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز به «شهادت» رسیده و این شهادت را به «عایشه» بنت ابی بکر منتسب می کنند.



سؤال اینجاست که آیا برای این ادعا سند معتبری وجود دارد؟ طرح چنین مسائلی چه ثمره ای خواهد داشت و چه تاثیری در روابط بین مسلمانان خواهد گذاشت!؟

در پاسخ به این سؤال لازم به ذکر است که شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) قطعی نیست و بسیاری ازمورخین، از واژه «رحلت» استفاده می کنند. شهادت پیامبر(ص) توسط عایشه با «دلیل معتبر» ثابت نشده است و عقل و درایت ایجاب می کند که در این عصر و زمان به دنبال این مسائل نرویم.

کسانی که چنین مسأله ای را مطرح کرده اند، به این نکته استدلال کرده اند که طبق «برخی نقلها» پیامبر(صلی الله علیه وآله) مسموم شده اند و همین سمّ در بدن آن حضرت اثر کرده و او را به شهادت رسانده است.

حاکم نیشابوری عالم معروف اهل سنت در کتاب معتبر المستدرک علی الصحیحین از شعبی نقل می کند: «وَالله لَقَد سُمَّ رَسُولُ اللهِ...»(۱)؛ (به خدا قسم پیامبر(ص) مسموم شدند).



امّا هیچ سند معتبری برای اینکه عایشه ایشان را مسموم کرده باشد، وجود ندارد و هیچ مدرکی به آن «تصریح» نکرده است.

برخی ادعا کرده اند، طبق روایتی از خود عایشه، در زمانی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) در بستر بیماری بودند، عایشه به ایشان «دارویی» دادند و همان دارو سمّی بوده و باعث مرگ پیامبر شده است؛ امّا این ادعا قابل اثبات نیست.

عایشه می گوید: «لَدَدْنَا النبی(ص) فی مَرَضِهِ فقال: لَا تُلِدُّونِی. فَقُلْنَا: کَرَاهِیَةُ الْمَرِیضِ لِلدَّوَاءِ» (۲)؛ (در ایام مریضی رسول خدا به حضرت دارویی خوراندیم. اما در آن حال او به ما اشاره می کرد که این دارو را به من نخورانید. ما گفتیم مریض از دارو متنفر است).

تنها چیزی که از این روایت به دست می آید این است که «عایشه دارویی را به پیامبر(ص) خورانده است»؛ ولی هیچ دلیلی مبنی بر سمّی بودن این دارو بیان نشده است.

طبق «برخی نقلها»، آنچه در مورد مسموم شدن پیامبر(صلی الله علیه وآله) ببین شیعه و سنّی مورد اتفاق است، این است که بدن ایشان تحت تاثیر سمّی که بعد از جنگ خیبر در غذایشان ریخته شده بود، ضعیف شده و ایشان نتوانستند در برابر بیماریی که در اواخر عمر بر وی عارض شد، مقاومت کنند و این موضوع هیچ ربطی به عایشه ندارد.

بخاری در صحیحش می نویسد: «قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا کَانَ النَّبِیُّ(ص) یَقُولُ فِی مَرَضِهِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ یَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِی أَکَلْتُ بِخَیْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِی مِنْ ذَلِکَ السُّمِّ» (۳)؛ (عایشه گفته است که رسول خدا(ص) در مریضی خود [که در آن از دنیا رفتند] می فرمودند: تا کنون درد غذایی را که در خیبر خوردم احساس می کردم و الآن زمانی است که احساس کردم شریان های قلبم از آن پاره شده است).



در منابع شیعه نیز نقل شده است: «أَنَّهُ سُمَ‌ فِی غَزْوَةِ خَیْبَرَ، فَمَا زَالَتْ هَذِهِ الْأَکْلَةُ تعاده [تُعَاوِدُهُ] حَتَّی قَطَعَتْ أَبْهَرَهُ‌ فَمَاتَ مِنْهَا» (۴)؛ (پیامبر(ص) در جنگ خیبر مسموم شدند، و پیوسته همان خوراک بازگشت به آن جناب می نمود تا آنکه رگ پشتش [شریان قلبش] را برید به همان سبب ارتحال فرمود).



نتیجه:

اگرچه شیعه به خاطر برخی خطاهای عایشه، مثل «نقش او در ماجرای جنگ جمل» که قیامی بر ضد امام وقت بود و سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر رسید(۵) و دیگر خطاهایش انتقاداتی به او دارد، امّا نه اعتقادی به نقش او در شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) دارد و نه پرداختن به چنین ادعاهای ضعیف و فتنه ساز را شایسته می داند. به هر حال این ادّعا سند معتبری ندارد و هیچ ثمره ای نیز جز دامن زدن به مباحث تفرقه انگیز ندارد.

پی نوشت:

۱. المستدرک علی الصحیحین، أبو عبدالله حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، محقّق/ مصحّح: مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۱ هـ ق/ ۱۹۹۰ م، چاپ اول، ج ۳، ص ۶۱، کتاب المغازی و السرایا، ح ۴۳۹۵.

۲. صحیح البخاری، أبو عبدالله بخاری جعفی، محمد بن إسماعیل، محقّق/ مصحّح: مصطفی دیب البغا، دار ابن کثیر/ الیمامة، بیروت، ۱۴۰۷ هـ ق/ ۱۹۸۷ م، چاپ سوم، ج ۶، ص ۲۵۲۴، کتاب الدیات، باب ۱۳، ح ۶۴۹۲؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی، مؤسسة قرطبة، مصر، بی تا، ج ۶، ص ۵۳، ح ۲۴۳۰۸.

۳. صحیح البخاری، همان، ج ۴، ص ۱۶۱۱، باب مرض النبی(ص) و وفاته، ح ۴۱۶۵.

۴. الاعتقادات، شیخ صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۴ هـ ق، ‌چاپ دوم، ص ۹۷.

۵. شان نزول آیات قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، محقّق/ مصحّح: امامی، محمد جعفر، ‌مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، ۱۳۸۵ هـ ش، ‌چاپ اول، ص ۳۶۶.