به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علی دارابی با اعلام آمادگی موقوفه زالی جهت پذیرش دانش‌آموزان یتیم و بی‌بضاعت جهت تحصیل گفت: مجتمع تربیتی-آموزشی شبانه روزی موقوفه زنده یاد حاج خلیل زالی در نظر دارد طی سال تحصیلی جدید، نسبت به پذیرش ایتام پسر از اقشار کم برخوردار از پایه اول ابتدایی تا نهم متوسطه اقدام کند.

وی با تاکید به اینکه این مرکز با رویکردی، حمایتی و تربیتی، تمامی هزینه های تحصیلی و زندگی این افراد در مجموعه را به طور کامل تقبل می کند، اظهار کرد: پذیرش قطعی این دانش آموزان ایتام پسر، پس از انجام استعلام های مورد نظر و طی روند اداری صورت می گیرد.

دارابی به برخی از خدمات مجتمع تربیتی-آموزشی موقوفه زالی برای دانش آموزان یتیم اشاره کرد و افزود: ثبت نام در مدارس، تهیه لباس فرم، کیف، کفش و لوازم تحریر و همچنین پوشاک فصلی از جمله خدمات به این دانش آموزان یتیم خواهد بود.

وی، گریزی به دیگرخدمات مرکز به دانش آموزان زد و افزود: این خدمات شامل ارائه خدمات پزشکی، سرو غذای روزانه و همچنین ارائه خدمات ورزشی، تفریحی و فرهنگی است.

رئیس اوقاف ناحیه ۶ شیراز بیان کرد: از دیگر امکانات رفاهی و آموزشی مرکز موقوفه حاج خلیل زالی می توان به آشپزخانه و سالن غذاخوری، زمین فوتبال چمن مصنوعی، زمین والیبال و بسکتبال، پارک بازی ویژه کودکان، سالن ورزشی تفریحی و کارگاه فنی و حرفه ای و همچنین اتاق کامپیوتر و آموزش مهارتهای دیجیتال اشاره کرد.

