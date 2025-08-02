هفت تکلیف راهبردی در پیام مقام معظم رهبری به ملت ایران در واقع دین و دانش بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در نشست جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اظهار کرد: ما از لحاظ شرعی و قانون اساسی رهبر معظم انقلاب را به عنوان کسی که هم فرمانده کل قوا هستند و هم سیاست گذار این نظام هستند می دانیم، این مسئولیت اصلی است که بر دوش این بزرگوار است.

وی اضافه کرد: بنابراین نباید کسی از این خط و مشی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند یا فرمان هایی که صادر می کند تخطی کند.

رئیس جامعه روحانیت در خصوص جنگ 12 روزه عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در جنگ 12 روزه کاملا بر مسائل اشراف داشته اند همچنین در غیر آنچه که مربوط به حضرت آقا بوده هم فصل الخطاب کلام آخر حضرت آقا بوده است.

آیت الله دستغیب بیانیه مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: هفت موردی که حضرت آقا به آن اشاره فرمودند باید چند دفعه آن را مرور کرد همه آنان را جمع بندی کرده ام در دو کلمه دین و دانش که مهم است.

وی عمل به بیانیه مقام معظم رهبری را وظیفه روحانیت برشمرد و گفت: هرکسی در حوزه مسئولیت خود باید مراقب باشد آن معنویتی که حضرت آقا اشاره فرمودند تصدی گری از روحانیت است.

رئیس جامعه روحانیت شیراز تاکید کرد: نقش رفع شبهات در جامعه بسیار حائز اهمیت بوده از این رو از برگزاری جلسات جامعه نیز در این خصوص تاثیرگذار بوده است.

