روحانیون شاخص استان فارس در خط مقدم دفاع از ارکان نظام اسلامی هستند

آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس نیز در این جلسه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتقاد منصفانه و آگاهانه مطرح کرد: نقد ها باید صورت گیرد اما آگاهانه باشد.

وی همچنین در خصوص مذاکره، جنگ و موشک باران افزود: همه این موارد جزئی از جنگ است، مقداری باید این موضوع را در نظر داشته باشیم، نمی شود در مقابله افرادی که حیله گر هستند بدون اطلاعات جنگید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس نیز با اشاره به فرارسیدن سالروز تأسیس این شورا، با بیان اینکه نهادهای انقلابی باید زمینه‌ساز مشارکت مردم در اجرای مناسبت‌های ملی و مذهبی باشند، اظهار کرد: رویکرد شورا حرکت به‌سمت مردمی‌سازی برنامه‌هاست و این مسیر به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نهادهای قدیمی نظام جمهوری اسلامی است که با عضویت حدود ۲۰ دستگاه و نهاد، مأموریت هدایت و سیاست‌گذاری برای مناسبت‌های مهم تقویمی از جمله ایام‌الله دهه فجر، ۹ دی، روز جهانی قدس، سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و مناسبت‌های مرتبط با شهدا را برعهده دارد.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌مکان با اشاره به نقش شورا در برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای سانحه اخیر رئیس‌جمهور و هیئت همراه گفت: مناسبت‌های ملی و انقلابی باید به شکل اصیل و مردمی برگزار شود تا عمق نفوذ اجتماعی انقلاب حفظ شود و از حالت تشریفاتی خارج گردد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحی‌الدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، تصریح کرد: الحمدلله توان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دنیا می‌درخشد و امروز به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران، ایران اسلامی در زمره معدود کشورهایی است که از یک ساختار اطلاعاتی مقتدر، پیش‌دست و چندلایه برخوردار است.

وی با اشاره به کارنامه درخشان اطلاعاتی کشور در تحولات اخیر منطقه‌ای از جمله جنگ ۱۲ روزه تحمیلی افزود: در صحنه‌ای مانند جنگ ۱۲ روزه، که میدان برخورد اراده‌ها و تکنولوژی‌های پیچیده بود، آنچه برتری جمهوری اسلامی را اثبات کرد، نه فقط سلاح، بلکه توان رصد اطلاعاتی دقیق، مدیریت میدان از راه دور، و پیش‌بینی واکنش‌های دشمن پیش از وقوع بود. امروز تنها انگشت‌شماری از کشورها در سطح بین‌المللی هستند که از چنین اشراف اطلاعاتی برخوردارند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه با تاکید بر پیوند ماهوی نهاد روحانیت با نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: سپاه پاسداران، جزئی از پیکره روحانیت است. این پیوند نه صرفاً در سطح نظری، بلکه در میدان عمل، جهاد و شهادت بارها اثبات شده است. از سردار شهید همدانی تا شهید سلیمانی، هرجا روحانیت انقلابی حاضر بود، سپاه نیز در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب در کنار او ایستاده بود.

وی افزود: روحانیت استان فارس، خود را مسئول حمایت معنوی، سیاسی و اجتماعی از نیروهای مسلح می‌داند و این پشتیبانی را عین ادای تکلیف شرعی و ملی خود می پندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به موضع‌گیری‌های جمعی علمای استان در مقاطع حساس، اظهار داشت: روحانیت استان فارس نخستین استانی بود که پس از تهدیدات اخیر دشمنان و بدخواهان نظام، طی بیانیه‌ای رسمی، آمادگی خود را برای همراهی، پشتیبانی و ورود میدانی در عرصه دفاع از ولایت و ارزش‌های انقلابی اعلام کرد.

وی همچنین تأکید کرد: امروز نیز همچون گذشته، روحانیون شاخص استان فارس در خط مقدم دفاع از ارکان نظام اسلامی هستند و پشتیبانی از نیروهای مسلح را نه فقط وظیفه‌ای سیاسی، بلکه عین وفاداری به خون شهدا و استمرار راه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب می‌دانند.

تولیت آستان سید علاء الدین حسین (ع) با اشاره به سالگرد تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تشکر از رئیس پیشین این شورا، با قدر دانی از زحمات این نهاد اظهار داشت: این شورا از زمان ریاست حجت الاسلام و المسلمین ملک مکان توانسته با توجه به محدودیت امکانات و شرایط سخت هماهنگی ها اقدامات خوبی را انجام دهد و تلاش ها و حساسیت های ایشان در تشکیل جلسات هماهنگی مراسمات قابل تقدیر است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسینی مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی در شیراز نیز عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پاسخ های کوبنده خود به حمله رژیم صهیونیستی و پایگاه های نظامی آمریکا ابهت پوشالی این رژیم کودک کش را در مجامع بین المللی از بین برد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی معاون اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه کشور نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه برخی در این جنگ 12 روزه سوال می کردند که حوزه علمیه در این جنگ 12 روزه کجا بوده است؟، افزود: در روز نخست جنگ 12 روزه بیانه ای در ساعت 7 صبح منتشر شد، بیانیه دوم در ظهر روز نخست به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح منتشر شد.

وی ادامه داد: همچنین آیت الله اعرافی دستور به برگزاری اجتماع در محل فیضیه را صادر کردند، همچنین دستور تشکیل قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ نیز صادر شد، 24 کمیته عملیاتی اعم از رسانه، کمیته صیانت، تفقد و غیره تشکیل شد.

