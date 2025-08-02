  1. صفحه اصلی
کودک فلسطینی با وجود اصابت گلوله به سرش زنده ماند + ویدیو

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۶
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دختر بچه‌ای در شهر غزه پس از اصابت گلوله‌ای به سرش که گفته می‌شود از سوی پهپاد اسرائیلی شلیک شده، به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

این کودک که «لانا البسوس» نام دارد در یکی از مراکز درمانی غزه تحت مداوا قرار گرفت. 

گفته می‌شود گلوله بدون آن‌که به مغز نفوذ کند در جمجمه‌اش گیر کرده است. 

عکاسی که صحنه‌های پس از این حادثه را ثبت کرده، این رویداد را فراتر از تصور توصیف کرده است.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید شمار قربانیان این جنگ از ۶۰ هزار نفر عبور کرده است. با پر شدن بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها، اجساد میان چادرهای خانواده‌های آواره دفن می‌شوند و در برخی مناطق، پناهگاه‌ها به قبرستان تبدیل شده‌اند.

کادر درمان می‌گویند با کاهش شدید منابع، ناچارند تنها بیمارانی را در اولویت قرار دهند که بیشترین شانس زنده ماندن را دارند.    

