به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست رسانه ای اولین کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام» عصر امروز پنج شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی رئیس دانشگاه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی رئیس بخش نخبگان دفتر مقام معظم رهبری در بنیاد بین المللی آفاق در شهر قم، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی رئیس دانشگاه قم در این نشست با اشاره به اهمیت پرداختن به الگوها در جامعه اظهار کرد: خداوند پیامبران را به عنوان اسوه معرفی می کند، به غیر از پیامبران و اولیای الهی، افراد عادی هم به عنوان الگو معرفی می شوند که زیست آنها به عنوان حیات طیبه است. شیوه تربیت الگویی مورد تاکید قرآن کریم است. شیاطین نیز از این روش برای ترویج سبک زندگی شیطانی استفاده می کنند. غربی ها از طریق فیلم ها و سریال ها و برجسته سازی نخبگان خود، سبک زندگی غربی را ترویج می نمایند و توانستند که بسیاری از جوانان و نوجوانان ما در کشورهای اسلامی را مشغول سبک زندگی غربی کنند.

وی ادامه داد: ما باید در جامعه از تربیت الگویی استفاده کنیم، اما حوزه و دانشگاه و مراکز تربیتی ما در این زمینه کم کاری کردند. الگوهای اسطوره ای در زمینه شجاعت و حفظ کرامت داریم، ولی این الگوها را معرفی نکردیم. کار حوزه و دانشگاه است که در این زمینه کار کنند و دست جامعه را پر نمایند.

رئیس دانشگاه قم افزود: هدف کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام» برجسته سازی ویژگی های عالمان دینی در زمینه های مختلف است و این کنگره، اولین کنگره در این سطح است. کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام» در ابتدا شاخص ها را بیان می کند و در ادامه در قالب همایش بین‌المللی برگزار می شود. این کنگره از سال گذشته شکل گرفت و ده ها مقاله علمی دریافت کرد و ده پیش نشست برای آن برگزار شد. کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام» باز هم پیش نشست خواهد داشت و این کنگره در اول آبان برگزار می شود، کنگره می تواند صاحب نظران حوزه و دانشگاه را گردهم درآورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی رئیس بخش نخبگان دفتر مقام معظم رهبری در ادامه این نشست با بیان این که اکرم علما، مورد تاکید رسول اکرم(ص) بوده است، اظهار کرد: ۸۶ هزار نفر از مفاخر دینی را در ۳۳ هزار عنوان مورد بررسی قرار دادیم. به دنبال این هستیم که دستاوردها و محصولات علما از سلمان فارسی تاکنون را در موزه ای عرضه کنیم. آثار و احوال و افکار و اعمال و اقوال علما را مورد بررسی قرار دادیم و یک و نیم میلیارد عنوان را برای الگوگیری از علما استخراج کردیم. همچنین 170 موسسه را مورد شناسایی قرار دادیم که در این زمینه کار می کنند. از سال 1397 تاکنون به ۸۰ میلیون داده در زمینه الگوگیری از علما رسیدیم. مرحله دوم تولید الگوریتم از این داده ها است و به 283 الگوریتم رسیدیم. باید این داده ها را با قرآن و سیره علمای تراز یک، انطباق بدهیم. دلیل تشکل این کنگره برای این است که به این کار سرعت بدهیم و دست نیاز را به سمت جهان اسلام و موسسات داخلی و خارجی دراز کنیم.

وی ادامه داد: بعد از تولید الگوریتم به دنبال مدل سازی هستیم و مرحله چهارم کار اجرا است. بعد از واکاوی حیات طیبه علمای جهان اسلام، داده سازی، الگوریتم و مدل سازی به دنبال اجرا هستیم. زمان برگزاری اولین کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام»، اول آبان است. ۸۰ مقاله در ابعاد فردی و تمدنی و اجتماعی علمای جهان اسلام به دست ما رسیده است و روند ارسال مقالات ادامه دارد و احتمالا تعداد مقالات این کنگره به صد مقاله برسد. میراث بزرگی در ابعاد تمدنی داریم و امیدواریم با بازخوانی تمدنی و حیات طیبه علمای جهان اسلام، بتوانیم گام های بزرگی در زمینه تربیت الگویی برداریم. حتی اگر هر سال دو پیش نشست بین المللی در این خصوص برگزاری کنیم، زمینه اش را داریم. به زودی در زمینه اجرایی، شاهد پخت نان‌ های تمدنی در قم‌ خواهیم بود.

محمدی، محل برگزاری اولین کنگره «حیات طیبه علمای جهان اسلام» را شهر قم دانست و تصریح کرد: همکار اصلی در برگزاری این کنگره، دانشگاه قم است. در زمان برگزاری کنگره، نمایشگاه بزرگی برای نمایش محتواهای به دست آمده برگزار خواهد شد. باید بدانیم که الگوهای عملی توسط علما در ابعاد مختلف اجرا شده است و ما باید تلاش کنیم که این الگوهای اجرایی را برای اجرا در جامعه خودمان به روز رسانی کنیم.

