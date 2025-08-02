به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش تازه‌ای که روز پنج‌شنبه (۹ مرداد ۱۴۰۴) از سوی تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده، گروه تروریستی داعش شاخه خراسان در شمال و شمال‌شرق افغانستان اقدام به تأسیس اردوگاه‌های آموزش عملیات انتحاری ویژه کودکان کرده است.

در این گزارش آمده است که داعش در این اردوگاه‌ها، کودکانی با میانگین سنی ۱۴ سال را جذب کرده و آنان را تحت آموزش‌های افراطی و تروریستی قرار می‌دهد.

این مراکز عمدتاً در مناطق مرزی با پاکستان مستقر هستند و به عنوان کانونی برای گسترش تفکر تروریستی در نسل آینده عمل می‌کنند.

گزارش هشدار داده که شاخه خراسان داعش همچنان تهدیدی فعال برای منطقه و فراتر از آن است و با جذب جنگجویان ناراضی از گروه‌های مختلف از جمله طالبان، همچنان به گسترش شبکه خود ادامه می‌دهد.

به گفته منابع این گزارش، شمار نیروهای داعش در شمال افغانستان به حدود دو هزار نفر می‌رسد که به صورت پراکنده در این مناطق فعالیت دارند.

تیم تحلیل شورای امنیت افزوده است که داعش خراسان قصد دارد عملیات‌های خود را در کشورهای همسایه و حتی در سطح جهانی گسترش دهد، و از خلاهای امنیتی، جذب نیروهای افراطی و حمایت‌های پنهان برای این هدف استفاده می‌کند.

در همین حال، دولت ازبکستان نیز اخیراً از بازداشت یکی از اتباع خود به اتهام پیوستن به داعش شاخه خراسان خبر داده که تأییدی بر نگرانی‌های بین‌المللی درباره گسترش این گروه تروریستی است.

هرچند حکومت سرپرست طالبان در افغانستان بارها حضور گروه‌های تروریستی را انکار و این گزارش‌ها را تبلیغات غربی خوانده، اما در چهار سال گذشته چندین عملیات علیه مخفیگاه‌های داعش در کابل و دیگر شهرها انجام داده است.

با این حال، کارشناسان معتقدند ضعف ساختار اطلاعاتی و عدم همکاری بین‌المللی حکومت طالبان، امکان سرکوب ریشه‌ای داعش را محدود کرده و زمینه برای فعالیت این گروه افراطی همچنان فراهم است.

شایان ذکر است، شاخه خراسان داعش در سال‌های اخیر حملات مرگباری علیه اماکن مذهبی شیعیان افغانستان نیز انجام داده که از جمله آن‌ها می‌توان به حمله به مسجد سه‌دکان در شهر مزارشریف و مسجد امام زمان در پلخمری اشاره کرد؛ حملاتی که ده‌ها شهید و مجروح بر جای گذاشت و جامعه شیعه افغانستان را در سوگ نشاند.

...

پایان پیام/