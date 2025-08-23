شورای امنیت: خطر بازخیزش داعش در سوریه و عراق جدی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد زنگ خطر درباره افزایش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش چه در سوریه، چه در عراق و چه در آفریقا به صدا درآورد. این هشدار در حالی مطرح شد که تغییرات ساختاری تازه‌ای در بدنه داعش روی داده و رهبران جوان‌تری در آن قدرت گرفته‌اند که از مهارت‌های نوین، از جمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تبلیغ ایدئولوژی و جذب نیروهای تازه استفاده می‌کنند.

گزارشی که دفتر مبارزه با تروریسم شورای امنیت منتشر کرد، نشان می‌دهد که توانایی‌های داعش پس از سقوط حکومت بشار اسد گسترش یافته است. عناصر این گروه موفق شده‌اند مقادیر زیادی از سلاح‌های سنگین (از جمله موشک‌ها، سامانه‌های ضد تانک و خمپاره‌ها) را پس از فروپاشی ارتش سوریه تصرف کنند. همچنین، با به قدرت رسیدن گروه هیئت تحریر الشام در سوریه، حدود ۵۰۰ عنصر داعش ار زندان‌های سوریه آزاد شدند. در این گزارش هشدار داده شده است که حتی این گروه (تحریر الشام) هم از حملات داعش در امان نیست، چرا که داعش تلاش می‌کند با جذب تروریست‌های خارجی و جنگجویان ناراضی محلی، دوباره پایگاه خود را تقویت کند.

طبق گزارش، داعش که عمدتاً در بادیه سوریه مستقر است، توانسته دامنه حضور خود را به حاشیه مناطق شهری سوریه از جمله دمشق، بکشاند. این گروه تنها در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) حدود ۹۰ حمله انجام داده است.

هرچند گزارش سازمان ملل ادعای دولت حکومت جولانی مبنی بر مسئولیت داعش در حمله انتحاری به کلیسای «مار الیاس» در محله «دویلعه» دمشق را تأیید نکرده، اما تأکید کرده است که وابستگی‌های جنگجویان در سوریه ثابت نیست و دائماً تغییر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تهدید داعش در سوریه به‌ویژه با توجه به تمرکز فرماندهان این گروه در نوار مرزی سوریه با عراق ادامه یابد، جایی که داعش مشغول بازسازی ساختار خود و با در اختیار داشتن حدود ۳ هزار جنگجو است.

در گزارش همچنین به گسترش فعالیت داعش در منطقه ساحل آفریقا اشاره شده است؛ جایی که پس از کودتاهای نظامی اخیر و تضعیف دولت‌های نزدیک به فرانسه – که جای خود را به حمایت روسیه داده‌اند – زمینه برای رشد این گروه فراهم‌تر شده است. افزون بر این، داعش همچنان از منابع مالی منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

انتشار گزارش همزمان با عملیات امنیتی آمریکا علیه یکی از رهبران داعش در اردوگاه «اطمة» در حومه استان ادلب در نزدیک مرز ترکیه شد. در این عملیات، نیروهای آمریکایی با یک یورش هوایی خانه‌ای را هدف قرار دادند که یک تبعه عراقی به نام «صلاح نومان» ملقب به «علی» در آن پنهان شده بود. او مسئول فعال‌سازی هسته‌های خفته داعش در سوریه معرفی شد. این عملیات به‌عنوان یک نمایش قدرت تازه آمریکا در سوریه توصیف شده است.

در حالی که گزارش شورای امنیت، وضعیت امنیتی سوریه را شکننده توصیف کرده، نگاهی گسترده‌تر نشان‌دهنده فروپاشی کامل نظام‌های امنیتی و نظامی این کشور است. جای آنها را قدرت‌گیری بی‌سابقه گروه‌های شبه‌نظامی گرفته و وزارتخانه‌های دفاع و کشور در یک‌پارچه‌سازی این گروه‌ها ناکام مانده‌اند.

این شرایط، زمینه رشد خطر داعش را افزایش داده است. حضور ده‌ها گروه تندرو و جنگجویان خارجی با نفوذ گسترده، همراه با گفتمان‌های فرقه‌ای و تحریک‌آمیز، باعث شده اندیشه‌های افراطی داعش راحت‌تر گسترش یابد و مرز میان این گروه و سایر گروه‌ها از بین برود. این موضوع به داعش امکان داده بیش از پیش در میان مناطق غیرنظامی نفوذ کند.

بر پایه گزارش، داعش احتمالاً حملات خود را گسترش خواهد داد؛ حملاتی که همچنان بر اساس اصل ضربه ناگهانی و بی‌ثباتی مکانی صورت می‌گیرد. این روند می‌تواند مقدمه‌ای بر تلاش تازه این گروه برای احیای پروژه خلافت اسلامی باشد؛ پروژه‌ای که پیشتر به کشته شدن هزاران نفر در سوریه و عراق و ویرانی ده‌ها شهر و روستا منجر شد.

