به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی، از افزایش تهدید ناشی از حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، حزب اسلامی ترکستان و دیگر گروه‌های فعال در منطقه جنوب آسیا در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که داعش خراسان به تهدید بالقوه برای امنیت کشورهای منطقه تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، داعش خراسان در حال حاضر حدود دو هزار جنگجو دارد و فعالیت‌هایش را بر افغانستان و مناطق مرزی پاکستان متمرکز کرده است. این گروه در کنار ادامه حملات خشونت‌بار، به جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی، منطقه قفقاز شمالی روسیه و حتی از میان جنگجویان ناراضی سایر گروه‌های تندرو هم ادامه می‌دهد.

شورای امنیت هشدار داده است که برخی از جنگجویان افراطی از سوریه به افغانستان منتقل می‌شوند و این احتمال وجود دارد که در آنجا، عملیات‌هایی را علیه کشورهای منطقه، به‌ویژه در آسیای میانه، برنامه‌ریزی کنند.

در این گزارش آمده است که داعش خراسان با تاسیس مدارس دینی در شمال افغانستان و مناطق مرزی نزدیک به پاکستان، نوجوانان حدودا ۱۴ ساله را برای حملات انتحاری آموزش می‌دهد. این گروه از این مدارس با عنوان دوره‌های آموزش انتحاری برای خردسالان یاد می‌کند.

فرماندهی داعش خراسان همچنان در اختیار ثناءالله غفاری مشهور به شهاب‌ المهاجر است و نیروهای این گروه در استان‌های شمالی و شمال‌شرقی افغانستان پراکنده شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: داعش خراسان تلاش دارد تا فعالیتش را به کشورهای همسایه افغانستان و نیز در سطح جهانی گسترش دهد.

بر اساس این گزارش، هرچند مقام‌های طالبان تا اندازه‌ای توانسته‌اند توان عملیاتی داعش خراسان را کاهش دهند، این گروه در سایه نارضایتی عمومی از حکومت طالبان، نسبتا آزادانه فعالیت می‌کند.

رهبران داعش خراسان عمدتا از شهروندان افغانستان‌اند، اما اکثر اعضای رده‌پایین اکنون از اتباع کشورهای آسیای میانه‌اند. در میان افرادی که قصد عبور از مرزها برای پیوستن به داعش خراسان را دارند، زنان نیز دیده می‌شوند که احتمالا همسر جنگجویان اهل آسیای میانه‌اند.

