به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «امیرحسین نقی مهر» روز شنبه، 11 مرداد 1404 در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اعلام آمادهباش کامل پلیس فتا برای تأمین امنیت سایبری زائران، افزود: با توجه به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام زیارتی، بهویژه با سوءاستفاده از نام سامانههای خدماترسانی، هشدار میدهیم زائران گرامی هنگام کلیک روی لینکها، دقت لازم را داشته باشند تا در دام حملات فیشینگ و سرقت اطلاعات نیفتند.
رئیس پلیس فتا استان گیلان افزود: زائران محترم توجه داشته باشند که برای حفظ امنیت خود در فضای مجازی، از کلیک روی لینکهای مشکوک خودداری کرده، به نشانی دقیق سایتها توجه کنند، از باز کردن لینکهای ارسالشده توسط افراد ناشناس در پیامها و ایمیلها بپرهیزند، اطلاعات شخصی یا بانکی خود را در صفحات نامعتبر وارد نکنند و هشدارهای امنیتی مرورگر را جدی بگیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک کلیک نادرست میتواند منجر به افشای کامل اطلاعات شخصی، بانکی و ارتباطی افراد شود و حتی در مواردی موجب برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یا سوءاستفادههای بیشتر شود.
سرهنگ نقی مهر تاکید کرد: ما از زائران عزیز درخواست داریم پیش از هر اقدامی در فضای مجازی، از صحت لینکها و منابع اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از این طریق دریافت نمایند. همچنین شماره تماس 096380 مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر استان میباشد.
