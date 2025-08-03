به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۴ در اطلاعیه شماره ۴ خود، شماره تلفن‌های اضطراری مورد نیاز زائران راهپیمایی اربعین در ایران و عراق را اعلام کرد.

متن اطلاعیه شماره ۴ ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

«اِنّا عَلی العَهد»

بسمه تعالی

به اطلاع ملت عزیز و محبان اهل بیت(علیهم السلام) و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی می‌رساند:

۱. برای رفاه حال زائرین گرامی شماره تماس‌های مربوط به دریافت اخبار و اطلاعات از نحوه ارائه خدمات در ایام اربعین به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

شماره تماس های اضطراری در کشور عراق؛

۱۲۸ شماره تماس رایگان کنسولگری ایران در شهر کربلا،

۹۱۱ شماره تماس فوریت های امدادی کشور عراق.

شماره تماس های مورد نیاز زائرین در کشور ایران؛

شماره تلفن ۱۱۵ مرکز تماس سازمان اورژانس کشور،

شماره تلفن ۱۴۱ مرکز تماس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به همراه اپلیکیشن ۱۴۱،

و وب‌سایت www.۱۴۱.ir آماده ارائه خدمات فروش بلیط می باشد.

شماره تلفن ۱۳۴ مرکز تماس سازمان هواشناسی کشور،

شماره تلفن ۵۱۴۹ مرکز تماس شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران،

شماره تلفن ۴۷۲۲۶۰۰۰-۰۲۱ مرکز تماس هواپیمایی کشوری ، سامانه پیامکی: ۴۰۴۰۰۶۴۶

و برای تهیه بلیط نیز وب‌سایت www.caa.gov.ir آماده ارائه خدمات فروش بلیط می باشد.

.............................

پایان پیام/ 167