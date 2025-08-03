به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، بر ضرورت آگاهی زائران اربعین از ممنوعیت برخی داروها در کشور عراق و رعایت الزامات بهداشتی و دارویی در طول سفر تأکید کرد.

ندا کاظمی‌نیا گفت: طبق اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین در سامانه سماح، برخی بیماران با شرایط خاص از جمله بیماری‌های مزمن کنترل‌نشده و تشدید یافته، از حضور در این مراسم منع شده‌اند. همچنین فهرستی از داروهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق توسط وزارت امور خارجه اعلام شده که شامل داروهای مخدر، شبه مخدر، آرام‌بخش و روانگردان است و زائران باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

این متخصص داروسازی بالینی تأکید کرد: افرادی که نیاز به مصرف این نوع داروها دارند، باید قبل از سفر، موضوع را با پزشک حج و زیارت مطرح کرده و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند. سایر بیماران دارای بیماری‌های مزمن از جمله دیابت و فشار خون نیز باید داروهای خود را در بسته‌بندی اصلی و با برچسب مشخص همراه داشته باشند و در صورت امکان، دستگاه اندازه‌گیری قند یا فشار خون را نیز در سفر به‌همراه داشته باشند.

وی درباره بیماری‌های گوارشی توضیح داد: در صورت بروز علائمی مانند تب، اسهال خونی، استفراغ یا درد شکمی، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است. همچنین استفاده از محلول‌های خوراکی یا قرص‌های جوشان ORS برای جبران مایعات بدن در این شرایط توصیه می‌شود.

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مسیر پیاده‌روی اربعین گفت: رعایت بهداشت فردی اهمیت زیادی دارد و شستن دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه یا استفاده از محلول‌های الکلی از راه‌های مؤثر در کاهش خطر انتقال ویروس‌ها است.

کاظمی‌نیا ادامه داد: استفاده از ماسک در کنترل ویروس‌هایی که از طریق قطرات تنفسی منتقل می‌شوند بسیار مؤثر است. در صورت بروز علائمی مانند تب، گلودرد، سرفه یا آب‌ریزش بینی، توصیه می‌شود از حضور در اجتماعات پرهیز شود. استراحت کافی و مصرف مایعات گرم می‌تواند روند بهبودی را تسریع کند.

وی در پایان هشدار داد: با توجه به گرمای هوا، غذاهایی که در فضای باز عرضه می‌شوند ممکن است به‌سرعت باکتری‌هایی مانند سالمونلا، E. coli و استافیلوکوک را جذب کنند. این باکتری‌ها عامل بروز اسهال، استفراغ، تب و درد شدید شکمی هستند و در چنین شرایطی، مراجعه به پزشک ضروری است.

