به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️نشست خبری ارائه گزارش عملکرد نهادهای تبلیغی با حضور اصحاب رسانه استان قم پیش از ظهر امروز شنبه در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، برگزار شد.

گرایش اساتید حوزه به سمت عرصه تبلیغ

حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی معاون تبلیغ حوزه های علمیه در ابتدای این نشست با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان اظهار کرد: تمام همت دشمنان برای این است که انقلاب اسلامی ایران نباشد چون این انقلاب به دنبال از بین بردن نظم جهانی است.

وی با بیان این که اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم نیز به تبلیغ می روند، افزود: گرایش اساتید حوزه به بحث تبلیغ، دو چندان شده است و ۶ هزار استاد حوزه، فعال عرصه تبلیغ شدند. ۱۰۷۶ گروه تبلیغی در کف میدان داریم که این گروه ها در عرصه ملی و استانی، مشغول به فعالیت هستند. شورای راهبری تبلیغ بین واحدهای تبلیغی در حوزه علمیه به وجود آمده است، در گام بعدی، نهادهای حوزوی که رسالت تبلیغی، دارند کنار هم گردهم آمدند. گام سوم ایجاد جبهه فرهنگی در کل کشور است که این جبهه با حضور نهادهای حوزوی و نهادهای غیرحوزوی در کنار هم، محقق می شود.

معاون تبلیغ حوزه های علمیه ادامه داد: نظارت میدانی بر کار مبلغان را به صورت انسانی انجام دادیم، نمایندگانی از حوزه در ماه رمضان به صورت میدانی بر کار تبلیغی پنج هزار تن از مبلغان، نظارت کردند.

تبلیغ باید اولویت اول حوزه علمیه باشد

حجت الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در خصوص تاریخچه این نهاد گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد، این نهاد در طول سال اقدام به شناسایی مبلغان، اعزام مبلغان و تولید محتوای آموزشی برای آنها می کند. ۶۵ هزار مبلغ در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازماندهی شده اند که از میان آنها، سه هزار نفر مبلغ تخصصی می باشند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در طول ۲۸ سال گذشته به صورت سالانه اقدام به تهیه ره توشه تبلیغ کرد و امسال این نهاد اقدام به اعزام ۱۳ هزار مبلغ به سراسر کشور در ماه محرم کرد.

وی ادامه داد: جشنواره جنات در جریان است و امیدواریم که اختتامیه این جشنواره تا پایان تابستان امسال، برگزار شود. جشنواره جنات بر روی جوان و نوجوان تمرکز دارد. در این جشنواره به مبلغانی که ایده ای داشتند و آن ایده را عملی کردند، توجه می شود.

روستا آزاد با بیان این که تبلیغ باید اولویت اول حوزه علمیه باشد، افزود: برای تبدیل تبلیغ به عنوان اولویت اول حوزه باید انقلابی در جذب، آموزش و به کارگیری طلاب به وجود بیایید.

تلاش برای تحقق الگوی سوم زن در خانواده و جامعه

معصومه شریفی معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهراء نیز در این نشست با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به رسالت های حوزه ها اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب رسالت های حوزه علمیه را تبیین کردند، ایشان فرمودند که حوزه های علمیه مسئول دینداری مردم هستند. جامعه الزهراء پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی(ره) تاسیس شد. مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان جامعه الزهراء، این نهاد را یک پدیده بی نظیر خواندند.

وی افزود: دشمن در جنگ ترکیبی با تمام قوای خود آمده است و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در این راستا می باشد. جامعه الزهراء در این راستا تمام تلاش خود را برای طراحی عملیات میدان و عملیات راستا در نقش جهاد تبیین در عرصه ملی و بین المللی، کرده و در این راستا، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، طراحی شده است. طلاب و اساتید را در جامعه المصطفی برای امر تبلیغ، تربیت می کنیم.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهراء در خصوص هدف این نهاد تصریح کرد: به دنبال تحقق بخشیدن الگوی سوم در زمینه جایگاه زن در خانواده و اجتماع براساس مبانی اسلامی هستیم.

حوزه میدان دار عرصه تبلیغ است

حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی معاون تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، هم افزایی و همکاری با نهادهای فعال در عرصه تبلیغ را از برنامه های این سازمان دانست و افزود: حوزه را میدان دار در عرصه تبلیغ می دانیم و سازمان تبلیغات بخشی از وجود حوزه است. سازماندهی مبلغان و ارائه محتوا و روش های تبلیغی به آنها را دنبال می کنیم. ۳۸ هزار مبلغ در دوره های آموزشی سامانه شمع وابسته به سازمان تبلیغات شرکت کردند که این مبلغان با محوریت ۱۴ استاد آموزش دیدند.

وی ادامه داد: ۱۳۰ هزار نفر در سامانه شمع، ثبت کردند و ۵۰ هزار گزارش تبلیغی در موسم ها در این سامانه ثبت شده است. تبلیغ از فرصت گفت و گو با مردم به دست می آید.

ایجاد قرارگاه‌های فرهنگی در مدارس علمیه خواهران

حجت الاسلام و المسلمین آرش رجبی معاون علمی و فرهنگی حوزه های علمیه خواهران با بیان این که در برنامه های آموزشی این نهاد به تبلیغ توجه وجود دارد، اظهار کرد: در سطح دو در حوزه های علمیه خواهران، گرایش تبلیغ تاسیس شده است و سه رشته تبلیغ در رسانه و فضای مجازی، تبلیغ کودک و نوجوان و خطابه در سطح سه، راه اندازی شده است. در حوزه های علمیه خواهران بر طراحی نظام فرهنگ و تبلیغ، متمرکز شده ایم و منتظر تصویب آن هستیم. حوزه های عملیه خواهران، عهده دار اعزام مبلغ نیست و اقدامات این نهاد در زمینه تعامل و تسهیل فعالیت های تبلیغی است.

وی در خصوص برنامه های حوزه های علمیه خواهران در عرصه تبلیغ گفت: در زمینه نیازسنجی و طراحی الگوهای کنش گری در عرصه های فرهنگی و تجربه نگری، کارهای خوبی انجام دادیم، از تجربه نگاری های صورت گرفته، الگوهای تبلیغی را استخراج کردیم. از اقدامات دیگر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، ایجاد قرارگاه های فرهنگی با محوریت مدارس علمیه است. در این راستا قرارگاه های فرهنگی را در ۲۵۰ مدرسه علمیه خواهران، تشکیل دادیم که ۱۵۰۰ کانون فرهنگی زیرنظر این قرارگاه ها است. مشاوران تربیتی مدارس علمیه خواهران علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای به طلاب، این کار را برای مردم محل نیز انجام می دهند.

معاون علمی و فرهنگی حوزه های علمیه خواهران، کانون های دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران را از ظرفیت این حوزه ها دانست و تصریح کرد: این کانون ها در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی، فعال هستند، همچنین مراکز نیکوکاری هم در مدارس علمیه خواهران فعال می باشند. فعالیت تبلیغی را به مثابه یک سبک زندگی مستمر و در بین مردم زیستن می دانیم. حضورهای فصلی برای به ثمررساندن فعالیت تبلیغی، کافی نیست، بلکه به فعالیت دائم نیاز دارد. البته در مناسبت ها، فعالیت های تبلیغی توسط خواهران مبلغ تشدید می شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸