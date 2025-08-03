به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی متشکل از دمیتری سرگیویچ و یک همراه از استان چلیابینسک فدراسیون روسیه، به همراه نماینده‌ای از وزارت امور خارجه این کشور، از حرم مطهر رضوی بازدید کردند. هدف اصلی این دیدار، بررسی فرصت‌های همکاری بین‌المللی و بین‌منطقه‌ای با آستان قدس رضوی بود.

این بازدید که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، شامل بازدید از صحن‌های آزادی، انقلاب و جمهوری بود. در طول این برنامه، توضیحات مفصلی درباره تاریخچه، معماری و فعالیت‌های آستان قدس رضوی به هیئت روسی ارائه شد. در پایان، این هیئت به رواق ملل رفت و با آقای مهدی لسانی، مدیر زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سفر با هدف توسعه مناسبات فرهنگی و گردشگری بین ایران و روسیه انجام شد و طی آن، امکان اعزام زائران و گردشگران روس به مشهد مورد بحث قرار گرفت. هیئت روسی با ابراز علاقه و آمادگی برای گسترش همکاری‌ها، بر تمایل خود به افزایش تبادلات زائرین و تقویت روابط فرهنگی تأکید کرد.

در پایان این بازدید، پس از تقدیم هدایا، هیئت روسی حرم مطهر رضوی را ترک کرد. این دیدار گامی مؤثر در راستای تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی بین دو کشور محسوب می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸