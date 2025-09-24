برگزاری گردهمایی راهنمایان گردشگری و زیارت مشهد برای ارائه خدمات بهتر به زائران خارجی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ در راستای ارتقای خدمات گردشگری و زیارتی به زائران غیرایرانی، «گردهمایی راهنمایان گردشگری و زیارت مشهد مقدس» صبح روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در تالار بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور معاون گردشگری استان خراسان رضوی، مدیران مرتبط و جمعی از راهنمایان گردشگری برگزار شد، بر لزوم همکاری بیشتر برای معرفی بهتر ظرفیت‌های حرم امام رضا(ع) و ارائه خدمات استاندارد به گردشگران خارجی تأکید شد.

سخنرانی‌های کلیدی این گردهمایی به شرح زیر بود:

تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر حرم رضوی

رکنی، معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به حضور ۶۵۰ راهنمای گردشگری در استان، حرم امام رضا(ع) را گنجینه‌ای از معماری اسلامی و میراث فرهنگی دانست که می‌تواند مقصدی برجسته برای گردشگران باشد. وی بر لزوم برنامه‌ریزی برای میزبانی بهتر از زائران خارجی، به‌ویژه زائران عراقی، تأکید کرد.

هشدار درباره امنیت و قوانین گردشگری

رضائی، رئیس دفتر همکاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، بر رعایت اصول امنیتی و قانونی در همراهی با زائران خارجی تأکید کرد و گفت: اقامت زائران باید تنها در اماکن مجاز باشد و اطلاعات درمانی آنان محرمانه نگه داشته شود. وی خواستار همکاری راهنمایان در گزارش موارد مشکوک به مراجع ذی‌ربط شد.

پیشنهاد تشکیل «جمع کاری» راهنمایان چندزبانه

عسکری، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی با اشاره به کمبود راهنمایان مسلط به زبان‌های عربی، اردو و انگلیسی، پیشنهاد کرد از ظرفیت راهنمایان مستقر در دیگر استان‌ها برای رفع این نیاز استفاده شود. وی اعلام کرد که مشهد حداقل به ۳۰۰ راهنمای عرب‌زبان نیاز دارد.

گردشگری دینی؛ از «تماشا» تا «بصیرت»

لسانی، مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه گردشگری دینی در منطق قرآن به معنای جستجوی نشانه‌های الهی است، گفت: هدف ما تنها تماشا نیست، بلکه رساندن زائر به بصیرت است. وی افزود: ما برای گردشگران غیرمسلمان عقیده‌ای تحمیل نمی‌کنیم، بلکه با خدمات انسانی، چهره مهربان اسلام و ایران را نشان می‌دهیم.

این مراسم با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و با حضور مسئولان به پایان رسید.

