به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ در ایام پایانی ماه صفر، «فردوس عبدالخالق اُف» رئیس مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، به همراه هیئتی از کارشناسان فرهنگی، به مشهد مقدس سفر کرده و ضمن زیارت مرقد مطهر امام رضا (علیهالسلام)، از جلوهها، جاذبهها و ابنیه متنوع تاریخی و فرهنگی آستان قدس رضوی بازدید کردند.
این هیئت در طول حضور خود در حرم مطهر، از صحن آزادی، مدارس علمیه کهن پریزاد و دودرب، مسجد گوهرشاد، صحن انقلاب، موزه قرآن و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید داشتند. در این بازدیدها، توضیحات تاریخی و فرهنگی درباره پیشینه و معماری این مکانها توسط کارشناس زباندان بخش آسیای میانه مدیریت زائرین غیرایرانی حرم امام رضا(ع) و همچنین کارشناس تاریخ حرم ارائه شد.
بازدید از مسجد جامع گوهرشاد که یکی از شاهکارهای معماری اسلامی به شمار میرود و همچنین موزه قرآن با گنجینهای نفیس از نسخ خطی قرآنی، از جمله بخشهای برجسته این برنامه بود. هیئت ازبکستانی با شنیدن توضیحات کارشناسان، با جنبههای مختلف تمدن اسلامی-ایرانی و نقش آستان قدس رضوی در حفظ و نشر این میراث آشنا شدند.
این سفر فرهنگی و زیارتی، ضمن تقویت پیوندهای دینی و تاریخی بین ایران و ازبکستان، فرصتی برای تبادل نظر درباره همکاریهای مشترک در زمینههای علمی، فرهنگی و دینی فراهم آورد.
شایان ذکر است در چند هفته اخیر گروههای فرهنگی از کشور ازبکستان که دارای پیوندهای تاریخی با مشهدالرضا و خراسان میباشد از حرم مطهر رضوی دیدار به عمل آوردهاند که دانشجویان و اساتید زبان فارسی از جمله این گروهها بودهاند.
