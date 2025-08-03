به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استاندار گیلان به‌مناسبت دوازدهم مرداد، سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور در دفتر این شورا، ضمن تبریک این مناسبت از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آن در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

هادی حق‌شناس با تبریک فرارسیدن دوازدهم مرداد، سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، گفت: این نهاد انقلابی با اعلام به‌موقع و هوشمندانه مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت سرافراز و آزاده ایران در سایه هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همواره زمینه‌ساز حضور مردم در صحنه و خلق حماسه‌های ماندگار بوده است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی» تمام تلاش خود را برای اداره کشور در شرایط حساس کنونی به کار گرفته است، اظهار کرد: دولت وظیفه خود می‌داند که با تمام ظرفیت و توان در مناسبت‌های ملی و مذهبی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد و از برنامه‌های مربوط به ایام‌الله انقلاب اسلامی حمایت نماید.

استاندار گیلان، عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را قابل تقدیر دانست و افزود: این نهاد مردمی با اقدام به‌موقع در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز تاریخی، به‌عنوان یکی از ارکان پاسداری و حفاظت از انقلاب اسلامی به خوبی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول عمر پربرکت ۴۵ ساله خود، رسالت تاریخی و انقلابی خویش را به شایستگی به انجام رسانده است، اظهار کرد: نهاد شورای هماهنگی با فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه‌های بزرگ دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز شکست دشمن شده است.

حق‌شناس با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مولود خجسته انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: این نهاد در طول ۴۵ سال خدمت صادقانه خود، با جلب اعتماد عمومی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی مردم، همواره تلاش کرده تا با برگزاری باشکوه مراسم و مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایجاد وحدت و همدلی بین مسئولان و مردم، پیام انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برساند.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مورد رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد، بیان کرد: ‌این نهاد انقلابی با نوآوری و بصیرت به عنوان بازوی فرهنگی کشور عمل کرده و توانسته صحنه‌های درخشان حمایت ملت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور برساند.

وی با ابراز رضایت از فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، تصریح کرد: این نهاد انقلابی و مردمی در گیلان با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اقشار مختلف جامعه موفق عمل کرده است.

حق‌شناس بر محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در برگزاری مراسم ملی و مذهبی تاکید کرد و افزود: این نهاد ارزشمند با ایجاد هم‌افزایی و انسجام میان مسئولان ارشد استانی، مدیران و آحاد مردم، گام‌هایی مؤثری را در راستای زنده نگه‌داشتن ایام‌الله و بزرگداشت مناسبت‌های انقلابی برداشته است.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم، راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی در شرایط دشوار و غیرمنتظره اخیر، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در رخدادهای دو سال اخیر از جمله جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه، شهادت فرماندهان جبهه مقاومت، تهدیدات پی‌درپی استکبار جهانی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت دانشمندان و غیرنظامیان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان، نقشی وحدت‌آفرین، الهام‌بخش و امیدآفرین ایفا کرده است.

وی با اشاره به مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش‌رو تا پایان سال، تصریح کرد: تاکید بنده همواره این بوده که تمامی مصوبات ستادهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان لازم‌الاجراست و تمامی مدیران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران موظف‌اند با جدیت و مسئولیت‌پذیری، مصوبات این ستادها را به مرحله اجرا برسانند و زمینه حضور مردم در صحنه و خلق حماسه‌های غرورآفرین را فراهم آورند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴