امر به معروف شامل چه چیز هایی میشود؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: بعضی تصوّر میکنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر میشود به اینکه انسان به فلان زن یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمیکند تذکّر بدهد؛ البتّه اینها امر به معروف و نهی از منکر است امّا مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر نیست. مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترین معروفها و نهی از بزرگ‌ترین منکرها. بزرگ‌ترین معروفها در درجه‌ی اوّل عبارت است از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی؛ این امر به معروف است. معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم؛



هر کسی که در این راه تلاش کند، آمر به معروف است؛ حفظ عزّت و آبروی ملّت ایران، بزرگ‌ترین معروف است. معروفها اینها هستند: اعتلای فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده‌ی برای اعتلای کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخلاق اسلامی، گسترش علم و فنّاوری، استقرار عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملّت ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار امّت اسلامی و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی؛ مهم‌ترین معروفها اینها است و همه موظّفند در راه این معروفها تلاش کنند؛ امر کنند. نقطه‌ی مقابل اینها هم عبارت است از منکرها. ابتذال اخلاقی منکر است، کمک به دشمنان اسلام منکر است، تضعیف نظام اسلامی منکر است، تضعیف فرهنگ اسلامی منکر است، تضعیف اقتصاد جامعه و تضعیف علم و فنّاوری منکر است؛ از این منکرها باید نهی کرد.



یک آقای بزرگواری داشتیم به نام آقای سیبویه. نمی دانم کدام یک از شماها دیده اید. ایشان منبری و روضه خوان بود. آدم بسیار بسیار خوبی بود. در یک سفر حجی که حتی از قبل به او گفته بودند، در سعی بین صفا و مروه حضرت ولی عصر عج را دیده بود. آنجا خیلی شلوغ است. قاعدتا آن وقتی که ایشان سعی می کرده هم خیلی شلوغ بوده. در آن دسته مقابلی که اینها از سو می روند و آنها از آن سو، حضرت را زیارت کرده بود. حالا چطور ایشان را شناخته بود و این حرف هایش را نمی فهمم. فقط می دانیم که ایشان یک لبخند از امام زمان علیه السلام دیده بود. پرواز می کرد. داشت خودش را می کشت.



ببینید ثمره یک عمر پاکدامنی و خدمت و پاکدامنی و پاکدامنی. واقعا وقتی کسی ایشان را می دید، می توانست از رفتار ایشان مسلمان شود. از بس متواضع بود. از بس آدم خوبی بود. از بس مهربان بود. از بس.. . خب یک نفر روحانی که مردم از او تواضع و مهربانی و خدمتگزاری و کوچکی کردن خودش را ببینند، خب مردم از رفتارش مسلمان می شوند دیگر. ثمره یک عمر خدمت کردن را در یک لبخند دیده بود. حالا شما می توانید هر روز آن لبخند را مشاهده کنید. بنابراین مسئولین همراه نیستند. خب نیستند که نیستند. ما می گوییم، می خواهند توجه بکنند می خواهند نکنند. اصلا شاید مانع جلوی شما بگذارند. اما اگر جمعیت شما هفت هزار نفر است، با هفت هزار نفر نمی توانند چنین مانعی بگذارند. اگر بنای بعضی از مسئولین بر مانع گذاشتن است، اگر اینطور است، در مقابل هفت هزار نفر و ده هزار نفر که نمی توانند مانع بگذارند.