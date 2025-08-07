"پیاده روی اربعین" تجمع جهانی دلها

خبرگزاره بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: پیادهروی اربعین بدون شک یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی در جهان است و به طور فزایندهای به عنوان نمادی قدرتمند برای اتحاد و همبستگی نه تنها در میان شیعیان، بلکه در میان مسلمانان و حتی پیروان ادیان دیگر شناخته میشود. دلایل این نمادسازی را میتوان در چند بعد بررسی کرد:
۱. نمایش قدرت و عظمت شیعه:
تجمع میلیونی: تعداد شرکتکنندگان که هر سال رو به افزایش است و به دهها میلیون نفر میرسد، به خودی خود نمایشی عظیم از قدرت، انسجام و پایبندی جامعه شیعی به آرمانهای عاشورا و اهل بیت (ع) است. این تجمع، توانایی شیعیان را در سازماندهی و مشارکت در یک حرکت بزرگ معنوی به رخ میکشد.
پیام جهانی: این حضور میلیونی، پیامی قوی به جهان مخابره میکند که شیعه یک اقلیت منفعل نیست، بلکه یک جامعه زنده، پویا و متحد است که میتواند در مقیاسی بیسابقه گرد هم آید.
۲. همبستگی و نوعدوستی بینظیر:
خدمترسانی عاشقانه: آنچه پیادهروی اربعین را از بسیاری تجمعات دیگر متمایز میکند، روحیه بینظیر خدمترسانی و ایثار است. مردم عراق (و بسیاری از کشورهای دیگر) با تمام وجود، بدون چشمداشت مالی، به زائران خدمت میکنند؛ از تأمین غذا و آب و مکان استراحت گرفته تا ماساژ دادن و شستن پای زائران.
فراتر از مرزها: این خدمترسانی فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی مذهبی میرود. مسلمانان اهل سنت، مسیحیان، ایزدیها و دیگر اقلیتها نیز در این خدمترسانی شرکت میکنند که نشاندهنده همبستگی انسانی فراتر از اختلافات است.
برادری و برابری: در طول مسیر پیادهروی، طبقات اجتماعی، ملیتها و تفاوتها کمرنگ میشوند. همه زائران با یک هدف مشترک حرکت میکنند و روحیه برابری و برادری در فضای اربعین به وضوح مشهود است.
۳. تمرکز بر مشترکات و نمادهای وحدتبخش:
امام حسین (ع)؛ محور وحدت: امام حسین (ع) به عنوان نماد مبارزه با ظلم، فداکاری در راه حقیقت و ایستادگی در برابر ستم، شخصیتی است که مورد احترام بسیاری از مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، و حتی غیرمسلمانان قرار دارد. تمرکز بر ایشان، میتواند زمینه مشترکی برای اتحاد فراهم کند.
آرمانهای جهانی: پیام عاشورا و مبارزه با ظلم، آرمانی جهانی است که برای هر انسانی در هر نقطه از جهان قابل درک و همذاتپنداری است. این آرمانها میتوانند جوامع مختلف را گرد هم آورند.
۴. مقابله با تفرقهافکنی:
خنثی کردن توطئههای تفرقهافکنانه: در زمانی که دشمنان اسلام تلاش میکنند با ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات فرقهای، مسلمانان را ضعیف کنند، پیادهروی اربعین به عنوان یک گردهمایی بزرگ و صلحآمیز، پیامی قوی علیه این توطئههاست.
نمایش چهره واقعی اسلام: این حرکت عظیم و معنوی، چهرهای از اسلام را به نمایش میگذارد که بر محبت، صلح، همبستگی و خدمت به همنوع استوار است، در مقابل تصویر خشنی که گروههای تروریستی از اسلام ارائه میدهند.
۵. اهمیت روحی و معنوی:
تقویت ایمان و هویت: این پیادهروی برای میلیونها نفر، یک تجربه روحی عمیق است که ایمان و هویت مذهبی آنها را تقویت میکند. این تجربه مشترک، پیوندهای معنوی بین افراد را مستحکمتر میکند.
ایجاد آگاهی: اربعین فرصتی برای آموزش و آگاهیبخشی در مورد قیام امام حسین (ع)، اهداف ایشان و ارزشهای اسلامی است.
چالشها و افقها:
با وجود تمام این نکات مثبت، نباید فراموش کرد که اتحاد مسلمانان یک هدف بلندمدت است و پیادهروی اربعین یک گام بسیار مهم در این مسیر است. برخی چالشها و سوءتفاهمها همچنان وجود دارد که باید با گفتگو، تفاهم و تأکید بر مشترکات بر آنها غلبه کرد.
پس پیادهروی اربعین را میتوان به حق نمادی از قدرت، ایمان، همبستگی و نوعدوستی مسلمانان دانست که پتانسیل عظیمی برای تقویت اتحاد در جهان اسلام و ارائه چهرهای واقعی و انسانی از آموزههای الهی دارد.
