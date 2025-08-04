به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اعطای احکام مسئولان ستاد چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، عباس سلیمی پیشکسوت قرآنی و حمید مجیدیمهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف برگزار شد. این مراسم با تأکید بر نقش مسابقات در تحقق جهاد تبیین و ترویج سبک زندگی قرآنی برگزار شد.
در آغاز این مراسم، حجتالاسلام خاموشی با تأکید بر نقش قرآن در تعیین مسیر جامعه اسلامی گفت: در سالهای اخیر از نسخه کمال و مقاومت سخن گفتیم. واژه مقاومت بارها در قرآن آمده، اما شاهبیت همه آنها "اهدنا الصراط المستقیم" است.
وی افزود: اگر مسیر را قرآن تعیین نکرده بود، تواضع در برابر استکبار جایز بود، اما امروز مقاومت در برابر آنها مایه افتخار است. مقاومت منطقی رهبر عزیز انقلاب زبانزد جهانیان شده است.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ببینید دشمن چه بر سر مردم غزه آورده؛ قریب سه میلیون نفر آواره شدهاند. ما در تجاوز آنها به کشورمان پاسخ دادیم و اگر بار دیگر اشتباه خود را تکرار کنند، پاسخ ما محکمتر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به وعدههای الهی بیان کرد: خداوند جهان را به دست ناپاکان نمیسپارد. جبهه حق را آرایش میدهد و بر سر باطل میکوبد. خدا صادقالوعد است و اگر ایمان در دلها رسوخ پیدا کند، خوفی وجود نخواهد داشت. ایمان موحدانه یعنی باور داشته باشیم خدا ما را تنها نمیگذارد.
خاموشی با اشاره به رسالت سازمان اوقاف در ترویج سبک زندگی قرآنی گفت: اصل کار ما بلند کردن تابلو قرآن است تا با ترویج سبک صحیح زندگی، جامعهای قرآنی شکل گیرد. کشورهای اسلامی اگر در مسیر قرآن حرکت کنند، میتوانند دشمن را وادار به عقبنشینی کنند.
در ادامه، عباس سلیمی، پیشکسوت قرآنی کشور با تأکید بر استمرار این حرکت معنوی گفت: اینکه مسابقات قرآن تا امروز ادامه یافته، چشم دشمن را کور کرده است. این مسابقات یک مانور قرآنی است که باید با قوت حفظ و ارتقا یابد.
وی با اشاره به سابقه این مسابقات بیان کرد: امروز با توجه به گستردگی فعالیتها و سطح کیفی شرکتکنندگان، انتظار میرود جوایز نیز رشد داشته باشند.
مسابقات، درخت تنومند فعالیتهای قرآنی است
حمید مجیدیمهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف نیز در ادامه این مراسم با اشاره به تاریخچه مسابقات قرآن در کشور گفت: در دهه ۶۰ که ایده مسابقات مطرح شد، کسی تصور نمیکرد که روزی به چهل و هشتمین دوره سراسری و چهل و دومین دوره بینالمللی برسیم. امروز این درخت، به یکی از مستحکمترین پایههای فعالیت قرآنی تبدیل شده است.
وی افزود: برگزاری مسابقات حتی در وزارتخانههایی که مأموریت قرآنی ندارند، نشاندهنده اصالت و مقبولیت این حرکت است. سازمان اوقاف بهعنوان مبدع مسابقات، ساختاری دارد که قرآن را در متن مأموریتهایش قرار داده است.
وی با اشاره به محل برگزاری امسال گفت: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، اوایل آبانماه امسال به میزبانی استان کردستان برگزار خواهد شد.
مجیدی مهر افزود: اینکه مسابقات از مرکز به استانها میرود، اتفاق مثبتی است. حتی اگر برخی استانها زیرساخت کافی نداشته باشند، اثرگذاری محلی آن بسیار بالاست. همانطور که در بجنورد و تبریز تجربه شد.
مجیدیمهر همچنین از برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم در شهر مشهد و مسابقات نخبگان تلاوت نوجوانان در آستان امامزاده عبدالله شهرری در سال جاری خبر داد و گفت: آنچه در سال جاری مشهود است، افزایش چشمگیر اقبال عمومی به مسابقات است و برنامهریزیها برای برگزاری بهموقع در حال انجام است.
